Terörün kalbine Pençe darbesi! Mehmetçik işte bu taktik ve stratejilerle destan yazdı

Harekâtta bir hafta geride kaldı. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken barınak, sığınak, mühimmat deposu ve eğitim kampları kullanılamaz hale getirildi. Harekâtın başarısı, örgüt elebaşlarını isyan ettirdi. Önce Murat Karayılan ardından Cemil Bayık, Batı ülkelerine sitemde bulundu. Yenişafak'ın haberine göre TSK'nın farklı bir konsept ve uygulamayla icra ettiği Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan harekâtlarının taktik ve stratejisine ilişkin ayrıntılar şöyle: