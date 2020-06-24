Haberler Galeri Güncel Terörün kalbine Pençe darbesi! Mehmetçik işte bu taktik ve stratejilerle destan yazdı

Terörün kalbine Pençe darbesi! Mehmetçik işte bu taktik ve stratejilerle destan yazdı

Türkiye terör yuvalarını bir bir imha ediyor. Irak kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri önce Pençe-Kartal ile teröristleri beklemedikleri yer ve zamanda vurdu; sonrasında Pençe-Kaplan Harekâtı ile dar alanda efsane yazıldı. İşte harekatın sekiz şifresi.

24.06.2020 08:29 - Son Güncelleme: 24.06.2020 08:29
Terörün kalbine Pençe darbesi! Mehmetçik işte bu taktik ve stratejilerle destan yazdı

Harekâtta bir hafta geride kaldı. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken barınak, sığınak, mühimmat deposu ve eğitim kampları kullanılamaz hale getirildi. Harekâtın başarısı, örgüt elebaşlarını isyan ettirdi. Önce Murat Karayılan ardından Cemil Bayık, Batı ülkelerine sitemde bulundu. Yenişafak'ın haberine göre TSK'nın farklı bir konsept ve uygulamayla icra ettiği Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan harekâtlarının taktik ve stratejisine ilişkin ayrıntılar şöyle:

GALERİ DEVAM EDİYOR
Terörün kalbine Pençe darbesi! Mehmetçik işte bu taktik ve stratejilerle destan yazdı

* İMHA OPERASYONU: Harekât, sınırdan itme ve süpürme ile emniyetli alan sağlanan geçmişteki taarruzların aksine, 'teröristleri imha' konseptiyle icra ediliyor.

Terörün kalbine Pençe darbesi! Mehmetçik işte bu taktik ve stratejilerle destan yazdı

* BASKIN YÖNTEMİ: İmha için baskın tarzı benimsendi. Terör elebaşlarına yönelik anlık istihbarata dayalı ânî operasyonlar son dönemde artarken Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan'la PKK beklemediği anda, beklemediği yerde ve beklemediği yöntemlerle vuruldu.

Terörün kalbine Pençe darbesi! Mehmetçik işte bu taktik ve stratejilerle destan yazdı

* TAM KOORDİNASYON: 2 bin rakımı aşkın sarp coğrafyaya hücum, pek çok silahın etkin koordinasyonuyla gerçekleşti. Tanker uçakları, F-16'lar, İHA ve SİHA'lar, çok namlulu roketatarlar, top ve Fırtına obüsleri mükemmel bir uyumla çalıştı. Haftanin'de sadece birkaç gün içerisinde 700'ü aşkın hedef etkili şekilde vuruldu.

Terörün kalbine Pençe darbesi! Mehmetçik işte bu taktik ve stratejilerle destan yazdı

* ARA, BUL, YOK ET: Harekâtın kara bölümünde komando timleri, arazide her yeri karış karış tarıyor. PKK'lı teröristler, kullandıkları tüm noktalarla birlikte 'ara-bul-yok et' stratejsiyle imha ediliyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İstanbul Valiliği, sağanak yağış, rüzgar, hortum ve yıldırım düşmesi nedeniyle meydana gelen hasarı açıkladı
İstanbul Valiliği, sağanak yağış, rüzgar, hortum ve yıldırım düşmesi nedeniyle meydana gelen hasarı açıkladı