Terörün kalbine Pençe darbesi! Mehmetçik işte bu taktik ve stratejilerle destan yazdı
Türkiye terör yuvalarını bir bir imha ediyor. Irak kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri önce Pençe-Kartal ile teröristleri beklemedikleri yer ve zamanda vurdu; sonrasında Pençe-Kaplan Harekâtı ile dar alanda efsane yazıldı. İşte harekatın sekiz şifresi.
Harekâtta bir hafta geride kaldı. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken barınak, sığınak, mühimmat deposu ve eğitim kampları kullanılamaz hale getirildi. Harekâtın başarısı, örgüt elebaşlarını isyan ettirdi. Önce Murat Karayılan ardından Cemil Bayık, Batı ülkelerine sitemde bulundu. Yenişafak'ın haberine göre TSK'nın farklı bir konsept ve uygulamayla icra ettiği Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan harekâtlarının taktik ve stratejisine ilişkin ayrıntılar şöyle:
* TAM KOORDİNASYON: 2 bin rakımı aşkın sarp coğrafyaya hücum, pek çok silahın etkin koordinasyonuyla gerçekleşti. Tanker uçakları, F-16'lar, İHA ve SİHA'lar, çok namlulu roketatarlar, top ve Fırtına obüsleri mükemmel bir uyumla çalıştı. Haftanin'de sadece birkaç gün içerisinde 700'ü aşkın hedef etkili şekilde vuruldu.