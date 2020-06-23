İstanbul Valiliği, sağanak yağış, rüzgar, hortum ve yıldırım düşmesi nedeniyle meydana gelen hasarı açıkladı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Esenyurt Pınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi 1272. Sokak 36 numaralı meskende mahsur kalan yabancı uyruklu, 2, 3 ve 5 yaşlarındaki üç çocuk, AFAD ve İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Aynı sokaktaki başka bir binada mahsur kalan yabancı uyruklu iki kardeşten 31 yaşındaki Ahmed Ş. hayatını kaybederken, diğer kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.