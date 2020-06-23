Haberler Galeri Güncel İstanbul Valiliği, sağanak yağış, rüzgar, hortum ve yıldırım düşmesi nedeniyle meydana gelen hasarı açıkladı

İstanbul Valiliği, sağanak yağış, rüzgar, hortum ve yıldırım düşmesi nedeniyle meydana gelen hasarı açıkladı

İstanbul Valiliği, kentteki kuvvetli sağanak yağış, rüzgar, hortum ve yıldırım düşmesi nedeniyle meydana gelen olay ve oluşan hasar bilgilerini açıkladı.

23.06.2020 22:51 - Son Güncelleme: 23.06.2020 23:09
İstanbul Valiliği, sağanak yağış, rüzgar, hortum ve yıldırım düşmesi nedeniyle meydana gelen hasarı açıkladı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Esenyurt Pınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi 1272. Sokak 36 numaralı meskende mahsur kalan yabancı uyruklu, 2, 3 ve 5 yaşlarındaki üç çocuk, AFAD ve İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Aynı sokaktaki başka bir binada mahsur kalan yabancı uyruklu iki kardeşten 31 yaşındaki Ahmed Ş. hayatını kaybederken, diğer kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul Valiliği, sağanak yağış, rüzgar, hortum ve yıldırım düşmesi nedeniyle meydana gelen hasarı açıkladı




Esenyurt'ta evlerinde konaklayamayacak olan vatandaşlara Valilik tarafından konaklama imkanı sağlandı ve hasar tespit çalışmalarına başlandı.

İstanbul Valiliği, sağanak yağış, rüzgar, hortum ve yıldırım düşmesi nedeniyle meydana gelen hasarı açıkladı

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde 2 konutta su baskını meydana geldi, herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmuyor.

Bağcılar'da kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen bir direk, park halindeki bir araçta kısmi hasara neden oldu.

İstanbul Valiliği, sağanak yağış, rüzgar, hortum ve yıldırım düşmesi nedeniyle meydana gelen hasarı açıkladı

Bakırköy Demirkapı Sokak'ta meydana gelen yol çökmesi nedeniyle ilgili kurumlar tarafından gerekli müdahale yapılarak önlemler alındı.

İstanbul Valiliği, sağanak yağış, rüzgar, hortum ve yıldırım düşmesi nedeniyle meydana gelen hasarı açıkladı

Başakşehir Şahintepe Mahallesi Duygun Sokak'taki evde mahsur kalan 1 vatandaş kurtarıldı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Meteoroloji İstanbul'a hava durumu uyarısı yapmıştı! Yağışlar ne kadar sürecek? İşte 24, 25, 26, 27, 27 Haziran hava durumu
Meteoroloji İstanbul'a hava durumu uyarısı yapmıştı! Yağışlar ne kadar sürecek? İşte 24, 25, 26, 27, 27 Haziran hava durumu