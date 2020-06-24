İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

İstanbul'da ilçe ilçe son Koronavirüs haritasına göre durum ne? İşte Hayat Eve Sığar uygulamasından alınan verilere göre detaylar!

Öte yandan bugün saat 17.00'de Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplanacağı bilgisi geldi. Toplantı sonrası saat 19.00'da ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklamada bulunacak.