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İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs dünyayı adeta esir aldı. Türkiye 3 ayı aşkın bir süredir koronavirüs ile mücadele ediyor. Vakaların azalmasıyla birlikte 1 Haziran'da normalleşme sürecine girilmişti. Sağlık Bakanlığı, Hayat Eve Sığar uygulaması ile İstanbul için koronavirüs risk haritasını güncelledi. İşte ilçe ilçe İstanbul'daki koronavirüs yoğunluğu...

24.06.2020 11:24 - Son Güncelleme: 24.06.2020 11:39
İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

İstanbul'da ilçe ilçe son Koronavirüs haritasına göre durum ne? İşte Hayat Eve Sığar uygulamasından alınan verilere göre detaylar!

Öte yandan bugün saat 17.00'de Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplanacağı bilgisi geldi. Toplantı sonrası saat 19.00'da ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklamada bulunacak.

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İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

ARNAVUTKÖY

İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

ATAŞEHİR

İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

AVCILAR

İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

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