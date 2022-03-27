SON DAKİKA: Marmaray rekor tazeledi! Bir günde 580 bin 560 yolcu taşıdı
Son dakika haberleri... İstanbul'da ulaşımın ana omurgası olan ve Asya ile Avrupa'yı bağlayan Marmaray günlük yolcu taşımada rekor tazeledi. Marmaray'da 24 Mart 2022'de 580 bin 560 yolcu taşındı. Böylece Marmaray günlük yolcu taşıma rekorunu tazeledi. Bu sayı Kütahya'nın nüfusuna eşit olurken açıldığı günden bu yana Marmaray'da toplam 670 milyon yolcu seyahat etti.
27.03.2022 12:08 - Son Güncelleme: 27.03.2022 12:17
60,46 metre derinliğiyle raylı sistemler tarafından kullanılan dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip Marmaray, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında YHT ve ana hat trenlerine, Yenikapı, Sirkeci, Ayrılık Çeşmesi, Üsküdar ve Söğütlüçeşme gibi yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu istasyonlarda da metro, metrobüs, şehir hatları vapurları ve tramvaylarla bağlantı sağlıyor.