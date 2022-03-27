Vav TV İzle
Haberler Güncel SON DAKİKA: Marmaray rekor tazeledi! Bir günde 580 bin 560 yolcu taşıdı

SON DAKİKA: Marmaray rekor tazeledi! Bir günde 580 bin 560 yolcu taşıdı

Son dakika haberleri... İstanbul'da ulaşımın ana omurgası olan ve Asya ile Avrupa'yı bağlayan Marmaray günlük yolcu taşımada rekor tazeledi. Marmaray'da 24 Mart 2022'de 580 bin 560 yolcu taşındı. Böylece Marmaray günlük yolcu taşıma rekorunu tazeledi. Bu sayı Kütahya'nın nüfusuna eşit olurken açıldığı günden bu yana Marmaray'da toplam 670 milyon yolcu seyahat etti.

AA
27.03.2022 12:08 - Son Güncelleme: 27.03.2022 12:17
SON DAKİKA: Marmaray rekor tazeledi! Bir günde 580 bin 560 yolcu taşıdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul ulaşımının ana omurgası Marmaray'ın bir günde 580 bin 560 yolcu taşıyarak rekorunu tazelediğini bildirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Marmaray rekor tazeledi! Bir günde 580 bin 560 yolcu taşıdı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Asrın Projesi Marmaray", İstanbul'un kentsel yaşamını sağlıklı olarak sürdürebilmesi, kent sakinlerine çağdaş bir şehir yaşamı sunması ve modern ulaşım hizmetiyle Türkiye ve dünyadaki değerini koruyor.

SON DAKİKA: Marmaray rekor tazeledi! Bir günde 580 bin 560 yolcu taşıdı

Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nın iyileştirilmesi ve demir yolu boğaz tüp geçişiyle Gebze'den Halkalı'ya kesintisiz ulaşım imkanı sunan Marmaray, Asya ve Avrupa kıtalarını sadece 4 dakikada birbirine bağlıyor.

SON DAKİKA: Marmaray rekor tazeledi! Bir günde 580 bin 560 yolcu taşıdı

Mart 2019'da ikinci etabın da tamamlanmasıyla 76,6 kilometrelik hat, 43 istasyon ile mega kente rahat bir nefes aldırıyor.

SON DAKİKA: Marmaray rekor tazeledi! Bir günde 580 bin 560 yolcu taşıdı

60,46 metre derinliğiyle raylı sistemler tarafından kullanılan dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip Marmaray, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında YHT ve ana hat trenlerine, Yenikapı, Sirkeci, Ayrılık Çeşmesi, Üsküdar ve Söğütlüçeşme gibi yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu istasyonlarda da metro, metrobüs, şehir hatları vapurları ve tramvaylarla bağlantı sağlıyor.

SON DAKİKA