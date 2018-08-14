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Çağrı yapıyoruz! ABD'ye karşı yürütülen boykota siz de destek olun

14 Ağustos 2018 Salı, 16:14:55 Güncelleme: 16:28:27
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Çağrı yapıyoruz! ABDye karşı yürütülen boykota siz de destek olun

ABD'nin Türkiye'ye karşı başlattığı ekonomik saldırılar, Türkiye'yi kenetledi. Türkiye'nin en büyük şirketleri birbiri ardına yaptığı açıklamalarla ABD şirketlerine ve kanallarına reklam vermeyi durdurduklarını açıkladı.

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Çağrı yapıyoruz! ABDye karşı yürütülen boykota siz de destek olun

Birçok şirketin yerli ve milli duruş göstererek aldığı boykot kararının yanında henüz bu boykota destek vermeyen şirketler de var...

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Çağrı yapıyoruz! ABDye karşı yürütülen boykota siz de destek olun

Bu şirketler hala ABD şirketlerine ve kanallarına reklam vermeyi sürdürerek Türkiye'ye karşı yürütülen ekonomik saldırılara adeta kayıtsız kalmaktalar.

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Çağrı yapıyoruz! ABDye karşı yürütülen boykota siz de destek olun

Boykota kayıtsız kalan şirketlere halk sosyal medyadan boykota destek çağrısında bulundu.

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Çağrı yapıyoruz! ABDye karşı yürütülen boykota siz de destek olun

İşte ABD'li şirketlere reklam vermeyi sürdüren bazı şirketler ve reklam bütçeleri...

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