Çağrı yapıyoruz! ABDye karşı yürütülen boykota siz de destek olun

Çağrı yapıyoruz! ABD'ye karşı yürütülen boykota siz de destek olun
14 Ağustos 2018 Salı, 16:14:55 Güncelleme: 16:28:27
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ABD'nin Türkiye'ye karşı başlattığı ekonomik saldırılar, Türkiye'yi kenetledi. Türkiye'nin en büyük şirketleri birbiri ardına yaptığı açıklamalarla ABD şirketlerine ve kanallarına reklam vermeyi durdurduklarını açıkladı.
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Birçok şirketin yerli ve milli duruş göstererek aldığı boykot kararının yanında henüz bu boykota destek vermeyen şirketler de var...
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Bu şirketler hala ABD şirketlerine ve kanallarına reklam vermeyi sürdürerek Türkiye'ye karşı yürütülen ekonomik saldırılara adeta kayıtsız kalmaktalar.
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Boykota kayıtsız kalan şirketlere halk sosyal medyadan boykota destek çağrısında bulundu.
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İşte ABD'li şirketlere reklam vermeyi sürdüren bazı şirketler ve reklam bütçeleri...