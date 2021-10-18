Terörden temizlenen köy huzura kavuştu
Yıllar önce göç etmek zorunda kaldıkları köy terörden arındırılınca geri dönüşler başladı. Mardin'de terörden arındırılan köye geri dönen yöre halkı, yıllarca uzak durdukları bölgede huzura kavuştu. Devlet tarafından Yenilmez köyüne 10 milyon liralık yatırım yapılarak altyapı, üstyapı, su, elektrik ve çocuk parkının yapılmasının ardından köy halkının birçoğu maliyeti yüksek evler yapmaya başladı.
18.10.2021 11:46
- Son Güncelleme: 18.10.2021 12:02
Köy terörden arındırılıp huzur ve güven ortamının sağlanması ile birlikte yurt içi ve yurt dışına göç eden köy halkı, köye geri dönmeye başladı.
Geri kalanı ise huzur ve güven ortamının sağlanması ile yaz aylarında köye tatil için geliyor. Şimdi ise köylüler Avrupa'da yaşayan Yenilmez köylü gençlerin geri dönmeleri için sosyal tesis yapılmasını istediklerini kaydetti.
90'lı yıllarda göçler başladığını söyleyen Yenilmez Köyü Muhtarı Hasan Oğuz, "90 ile 2000'li yıllar arasında bayağı bir göç oldu köyden. Ama şu an çok şükür köylümüz gelip kendine ev yaptı. Köyde huzur var. Herkes toprağına geri dönüyor çok şükür. 90'lı yıllarda terör nedeniyle köy tamamen boşaltılmadı ama 20-30 hane tek kalmıştı. Bizler köyümüzü yine terk edip gitmedik" dedi.