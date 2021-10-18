Ben gencim koronavirüs bana bir şey yapmaz diyenler bu haberi okusun! Çok genç ve sağlıklı biri bile… Yeni kısıtlamalar gelecek mi?
2019 Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan koronavirüs dünyayı esir almaya devam ediyor. Koronavirüsün Türkiye'ye geldiği ilk günden bu yana büyük mücadele verilirken Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte hükümet de sabah akşam çalışıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşının önemine dikkat çeken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, özellikle "Gencim bana bir şey olmaz" diyenleri uyardı. İlhan, "Koronavirüs çok genç ve çok sağlıklı kişilerin bile hayatını kaybetmesine neden olabiliyor" derken aşının önemine dikkat çekti. Öte yandan yeni kısıtlamalar gelecek mi? sorusuna da yanıt verdi.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, vaka sayılarındaki artışa bağlı kısıtlamaların gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin, "Kısıtlama yapmanın zamanı değil. Elimizde çok güçlü bir silah, aşımız var. Böyle bir düşünce ya da böyle bir konuşmayı şu an değerlendirmenin çok anlamı yok diye düşünüyorum.
Şu an bu konuda tasalanmak yerine aslında toplumun mevcut kurallara dikkat etmesi, kapalı alanlarda maske takması, mesafeye dikkat etmesi, hastalık durumu şüpheli olanların sağlık kuruluşuna başvurması gerekir. Aşısı eksik olanlar ya da hiç aşı olmamış olanlar aşılarını yaptırırsa bu konuları hiç konuşmamıza gerek olmayacağı kanısındayım" diye konuştu.
'GENÇLERİMİZ AŞILARINI OLSUNLAR'
Prof. Dr. İlhan, üniversitelerde aşı birimleri kurulduğunu belirterek, "Biz Gazi Üniversitesi olarak, üniversitemize gelen öğrencilerimiz için, memleketinde aşı olamamış insanlar için rektörlük kampüsü girişine sayın rektörümüzün destekleri ile bir aşı merkezi açtık.
Çok genç çok sağlıklı biri de koronavirüsten etkilenip hayatını kaybedebiliyor. Gençlerimizin bir araya gelmekten vazgeçmeyeceklerini biliyoruz. Gençlerimiz bir arada olsunlar; ama bu bir arada olma sürecinde mesafelerine dikkat etsinler, maskelerini taksınlar, aşılarını olsunlar ki bu birliktelik sürekli olsun.