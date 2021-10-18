Ben gencim koronavirüs bana bir şey yapmaz diyenler bu haberi okusun! Çok genç ve sağlıklı biri bile… Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Bu çok önemli bir şey; gençlerimiz, personelimiz hatta diğer vatandaşlarımız gelip burada aşılarını tamamlayabiliyorlar. Bunlar çok güzel, örnek olması gereken uygulamalar bence. Hastalığın kimi nasıl etkileyeceği konusunda şu an yüzde 100 bilgi söz konusu değil.