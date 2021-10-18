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Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 'Bataklık' davası başladı

Kamuoyunda "Bataklık" adı verilen operasyonda yakalanan ve "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve uyuşturucu ticareti" suçlarından haklarında dava açılan 73 kişinin yargılanmasına başlandı. Örgüt elebaşları Nejat Daş ve Çetin Gören'in de aralarında bulunduğu 26'sı tutuklu 73 sanıklı davanın ilk duruşması, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

18.10.2021 13:12 - Son Güncelleme: 18.10.2021 13:29
Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu ’Bataklık’ davası başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Haziran 2020'de uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından "Bataklık"ın başlatıldığını bildirmişti.

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Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu ’Bataklık’ davası başladı

Soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan 94 şüpheliden 74'ü gözaltına alınmış, çok sayıda lüks ev, araç ile şüphelilere ait banka hesaplarına el konulmuştu. Suç şebekesinin, uyuşturucu gelirlerinden elde ettiği kazançla FETÖ'ye finans sağladığı belirlenmişti. Şüphelilerden birisi soruşturma sürecinde ölmüştü.

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu ’Bataklık’ davası başladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 5 Haziran'da mahkemece kabul edildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu ’Bataklık’ davası başladı

İddianamede, 2 sanık örgüt kurucusu ve elebaşı, 5 sanık örgüt yöneticisi, 53 sanık örgüt üyesi, 13 sanık ise örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmekle suçlandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu ’Bataklık’ davası başladı

Örgüt elebaşları olarak gösterilen sanıklar Nejat Daş ve Çetin Gören'in, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından cezalandırılması istendi.

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