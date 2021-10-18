Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 'Bataklık' davası başladı

Soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan 94 şüpheliden 74'ü gözaltına alınmış, çok sayıda lüks ev, araç ile şüphelilere ait banka hesaplarına el konulmuştu. Suç şebekesinin, uyuşturucu gelirlerinden elde ettiği kazançla FETÖ'ye finans sağladığı belirlenmişti. Şüphelilerden birisi soruşturma sürecinde ölmüştü.