Milli Piyade Tüfeği MPT-76'ya yerli bomba atar! AK40-GL TSK için hazır!

Güvenlik güçlerinin bomba atar ihtiyacının karşılanması için Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından düzenlenen ihaleye katılan Konya'daki Akdaş Silah firması, üretimini tamamladığı "AK40-GL" bomba atarın ilk partisini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim etti. Milli piyade tüfeği MPT-76 ve MPT-55'e monte edilen AK40-GL bomba atarın 500'ü Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterine girdi. Milli Piyade Tüfeği MPT-76 ve MPT-55'e takılan bomba atar, hızlı ve istikrarlı nişan alınmasına imkan sağlayan nişangahın yanında etkili menziliyle terörle mücadelede etkin şekilde kullanılacak.

13.10.2019 13:03 - Son Güncelleme: 13.10.2019 13:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





