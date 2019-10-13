Milli Piyade Tüfeği MPT-76'ya yerli bomba atar! AK40-GL TSK için hazır!
Güvenlik güçlerinin bomba atar ihtiyacının karşılanması için Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından düzenlenen ihaleye katılan Konya'daki Akdaş Silah firması, üretimini tamamladığı "AK40-GL" bomba atarın ilk partisini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim etti. Milli piyade tüfeği MPT-76 ve MPT-55'e monte edilen AK40-GL bomba atarın 500'ü Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterine girdi. Milli Piyade Tüfeği MPT-76 ve MPT-55'e takılan bomba atar, hızlı ve istikrarlı nişan alınmasına imkan sağlayan nişangahın yanında etkili menziliyle terörle mücadelede etkin şekilde kullanılacak.
13.10.2019 13:03
- Son Güncelleme: 13.10.2019 13:22
Güvenlik güçlerinin bomba atar ihtiyacının karşılanması için Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından düzenlenen ihaleye katılan Konya'daki Akdaş Silah firması, üretimini tamamladığı "AK40-GL" bomba atarın ilk partisini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim etti.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde Huğlu Mahallesi'nde, yivli tüfek üretim tecrübesini savunma sanayisinde de gösteren Akdaş Silah, Mehmetçik'in bomba atar ihtiyacını karşılamak için çalışmalara başladı.
Savunma Sanayii Başkanlığının açtığı "bomba atar" ihalesine katılan firma, ihtiyacın 8 bin adedini üretmek için anlaşma yaptı. Firmanın yerli imkanlarla geliştirdiği, tasarım ve etkili menziliyle dikkati çeken yerli bomba atar AK40-GL, ağırlaştırılmış kalifikasyon testini başarıyla tamamladı.
Milli piyade tüfeği MPT-76 ve MPT-55'e monte edilen AK40-GL bomba atarın 500'ü Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterine girdi.
Dipçik aksamı takılarak tek başına da kullanılabilen, 40 milimetrelik mühimmatı ateşleyen bomba atar, ses, gaz fişeği ve tahribatlı mühimmat kullanımına uygun geliştirildi.