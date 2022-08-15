Vav TV İzle
Haberler Güncel Terör örgütü PKK'ya şafak baskını! Mersin'de gözaltına alındılar

Terör örgütü PKK'ya şafak baskını! Mersin'de gözaltına alındılar

Son dakika haberleri... Terör örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

15.08.2022 09:01 - Son Güncelleme: 15.08.2022 09:01
Terör örgütü PKK’ya şafak baskını! Mersin’de gözaltına alındılar

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Terör örgütü PKK’ya şafak baskını! Mersin’de gözaltına alındılar

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerince, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ve sokak eylemi arayışında oldukları iddia edilen 10 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Terör örgütü PKK’ya şafak baskını! Mersin’de gözaltına alındılar

ÖZEL HAREKAT OPERASYON YAPTI: 8 GÖZALTI

Kent merkezi ile Tarsus ve Silifke ilçelerinde belirlenen adreslere, özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

Terör örgütü PKK’ya şafak baskını! Mersin’de gözaltına alındılar

Ekipler, 8 zanlıyı gözaltına aldı.

Terör örgütü PKK’ya şafak baskını! Mersin’de gözaltına alındılar

Adresinde bulunamayan 2 şüpheli aranıyor.

SON DAKİKA