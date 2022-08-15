Terör örgütü PKK'ya şafak baskını! Mersin'de gözaltına alındılar
Son dakika haberleri... Terör örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
15.08.2022 09:01 - Son Güncelleme: 15.08.2022 09:01
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerince, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ve sokak eylemi arayışında oldukları iddia edilen 10 şüphelinin kimliği tespit edildi.