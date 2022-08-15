Başkan Erdoğan'ın hizmet ve eser siyaseti! AK Parti'nin kuruluşunun 21. yılında büyük dönüşümü vatandaşlar anlattı
14 Ağustos 2001'de siyaset sahnesindeki yerini alan AK Parti, 3 Kasım 2002'deki ilk seçim sınavından, yüzde 34,28'lik oy oranıyla birinci parti olarak çıktı ve tek başına iktidar oldu. O tarihten günümüze kadar Başkan Erdoğan liderliğinde milletin gönlünde taht kuran AK Parti'nin Türkiye'de gerçekleştirdiği büyük dönüşümü vatandaşlar anlattı. Gülden Gebiç "Üniversite eğitimim engellendi. Başörtüsü sorunu kalkınca mezun oldum. Şimdi herkes özgür" dedi. Recep Beykoz ise "Şimdi herkes eşit ve hastane, doktor seçme hakkına sahibiz" diye konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 Ağustos 2001'de siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti başarılarla geçen 21 yılı geride bıraktı. Girdiği her seçimden zaferle çıkan AK Parti, yaptığı reformlar, uyguladığı eser ve hizmet siyasetiyle Türkiye'ye sınıf atlattı. Türkiye'yi 21 yıldır AK Parti'ye emanet eden vatandaşlar, yaşanan süreci anlattı:
Gülşen Özer (28 Şubat mağduru): AK Parti öncesi Türkiye de belli bir azınlık için yaşam ve refah alanı varken özellikle dindar ve milli, manevi değerleri savunanlar için yaşam kısıtlanıyordu. Değil kamuda çalışmak, cebinizdeki kimliklerdeki fotoğrafların dahi başörtüsüz olacağının konuşulduğu, üniversiteye veli olarak bile girilemeyen günlerden bugüne kat edilen mesafeyi gençlere anlattığımızda şaka yaptığımızı zannediyorlar. AK Parti iktidarında doğmuş bir kişi normalleşmiş bir ülke gördüğünden post truth çağı yalanlarına inanabiliyor.
Gülden Gebiç (39): 1999'da üniversite eğitimim engellendi. AK Parti'den sonra başörtüsü sorunu kalktı. Üniversiteyi bitirdim. Şimdi herkes özgürce yaşamını sürdürüyor.
Abdullah Ceylan (ÖNDER - İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı): 28 Şubat'ta uğradığımız haksızlığı ve dışlanmışlığımızı, AK Parti hükümetiyle birlikte aştık. 28 Şubat sürecinde cezalandırılmıştık. 2009'da kat sayının kaldırılması, 2012'de ortaokullarımızın tekrardan açılması ve akabinde proje okullarında birlikte İmam Hatipler eski kimliğine kavuştu.
Fethi ACAR (Adalet Partisi eski Kastamonu Milletvekili): Koalisyon dönemleri ülkenin acı süreçleridir. O dönemlerde siyaset hep sivrisinek avlamakla meşguldü. Güvenoyu almadan 6 ay boyunca ülkeyi yöneten hükümetler vardır. Başkanlık sistemiyle birlikte hükümetin kurulamama probleminden kurtulduk. Hızlı hareket etmeye başladık. İstikrara kavuştuk.
KENDİMİ DEĞERLİ HİSSETTİM
Erdal TOPAL: Sırbistan'da kule vinçinden üzerime yük düştü. Sırbistan'da tedavi edilmedim. Devletin sırf benim için uçak kaldırıp Türkiye'de tedavi ettirmesi beni mutlu etti. Kendimi değerli hissettirdi.
Coşkun BAŞBUĞ (Emekli İstihbarat Albay): Atatürk'ün en büyük hedefi, savunma sanayinde dışa bağımlılığı en aza indirmekti. Atatürk'ün mirasını devralan ve onun bıraktığı yerden tamamlayan AK Parti'dir. Karada, havada ve denizde insansız teknolojiyi inanılmaz boyutlara getirmiş bir ülkeyiz. ABD ve Rusya ortak proje yürütmek için kapınızı çalıyor. İHA ve SİHA'larda 3 yıllık bant doldu. Siparişleri yetiştiremiyoruz. Türkiye pazardaki yerini alıyor.
Çiftçi Tahir Değirmenci: Çiftçilere çok büyük destekler oldu. AK Parti hükümeti öncesinde böyle destekler yoktu. Tarla desteği, gübre desteği, mazot desteğinin yanı sıra tohum teşvikleri var. Zirai makineler için yarı hibe desteği var. Bu destekler sayesinde çiftçilik yormaz oldu. Kendimizi yalnız hissetmiyoruz.
HASTANELERDE KUYRUK BİTTİ
Emekli Osman Yıldız: AK Parti dönemi öncesi bir maaş alabilmek için kuyruklar olur, günlerce sıra beklenirdi. Ayrıca bayram ikramiyeleri bizim için büyük bir mutluluk kaynağı.
Recep Beykoz (59): Eskiden hastanelerde hem kuyruklar yaşanırdı hem de hasta yatacak yer bulamazdı. İnsanları iki gruba ayırırlardı. İşçiler, sigorta ve devlet hastanesinden başka hastaneye gidemezdi. İlaç alırken de 5'den fazla alamazdı. Şimdi ise herkes eşit. Hastane, doktor seçme hakkına sahibiz. Kuyrukta beklemeden gittiğin anda tedavini oluyorsun.
Coşkun Doğan (64): AK Parti kurulduğundan bu yana hayatı rahat yaşıyoruz. Eski zorlukları onun sayesinde unuttuk. Yağ kuyrukları, hastane kuyrukları ömrümüzden ömür almıştı.
ASKERİYEDEN İHRAÇ EDİLENLER İADE EDİLDİ
28 Şubat sürecinde eşi başörtülü olduğu gerekçesiyle YAŞ kararıyla TSK'dan ihraç edilen emekli Albay İbrahim Keleş: 28 Şubat Türkiye'mizin üzerine bir kabus gibi çöktü. Başta TSK, olmak üzere devlet kurumlarında çalışan mütedeyyin kişilere karşı cadı avı başlatıldı. 6 milyon kişinin fişlendiği dikkate alınırsa nasıl bir insan hakları ihlali yapıldığı görülecektir. AK Parti, 28 Şubat'ta mağduriyet yaşayanlara haklarını iade etti. Bizlere tekrar milletimize hizmet etme imkanı sunuldu.