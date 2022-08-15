Başkan Erdoğan’ın hizmet ve eser siyaseti! AK Parti’nin kuruluşunun 21. yılında büyük dönüşümü vatandaşlar anlattı

KENDİMİ DEĞERLİ HİSSETTİM

Erdal TOPAL: Sırbistan'da kule vinçinden üzerime yük düştü. Sırbistan'da tedavi edilmedim. Devletin sırf benim için uçak kaldırıp Türkiye'de tedavi ettirmesi beni mutlu etti. Kendimi değerli hissettirdi.

Coşkun BAŞBUĞ (Emekli İstihbarat Albay): Atatürk'ün en büyük hedefi, savunma sanayinde dışa bağımlılığı en aza indirmekti. Atatürk'ün mirasını devralan ve onun bıraktığı yerden tamamlayan AK Parti'dir. Karada, havada ve denizde insansız teknolojiyi inanılmaz boyutlara getirmiş bir ülkeyiz. ABD ve Rusya ortak proje yürütmek için kapınızı çalıyor. İHA ve SİHA'larda 3 yıllık bant doldu. Siparişleri yetiştiremiyoruz. Türkiye pazardaki yerini alıyor.

Çiftçi Tahir Değirmenci: Çiftçilere çok büyük destekler oldu. AK Parti hükümeti öncesinde böyle destekler yoktu. Tarla desteği, gübre desteği, mazot desteğinin yanı sıra tohum teşvikleri var. Zirai makineler için yarı hibe desteği var. Bu destekler sayesinde çiftçilik yormaz oldu. Kendimizi yalnız hissetmiyoruz.