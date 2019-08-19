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Terör örgütü PKK'ya 'Kıran' darbesi! Hepsi tek tek ele geçirildi

Kıran Operasyonu kapsamında tespit edilen mağara ve sığınakta 110 antitank roketatar mühimmatı, 110 roketatar sevk fişeği, ‪4 biksi makineli tüfek, 4 bin 800 biksi mühimmatı ile 500 uçaksavar mühimmatı ele geçirildiği bildirildi.

19.08.2019 21:36 - Son Güncelleme: 19.08.2019 21:36
Terör örgütü PKK'ya 'Kıran' darbesi! Hepsi tek tek ele geçirildi

Operasyon kapsamında tespit edilen mağara ve sığınakta 110 antitank roketatar mühimmatı, 110 roketatar sevk fişeği, ‪4 biksi makineli tüfek, 4 bin 800 biksi mühimmatı ile 500 uçaksavar mühimmatı ele geçirildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari, Şırnak ve Van il jandarma komutanlıklarının ortak katılımıyla, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in emir ve komutasında başlatılan Kıran Operasyonu devam ediyor.

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Terör örgütü PKK'ya 'Kıran' darbesi! Hepsi tek tek ele geçirildi

Hakkari, Şırnak ve Van'da devam eden operasyon kapsamında, Hakkari Merkez ilçesi Kavaklı bölgesi kırsalında tespit edilen mağara ve sığınakta,

Terör örgütü PKK'ya 'Kıran' darbesi! Hepsi tek tek ele geçirildi

110 antitank roketatar mühimmatı, 110 roketatar sevk fişeği, ‪4 biksi makineli tüfek,

Terör örgütü PKK'ya 'Kıran' darbesi! Hepsi tek tek ele geçirildi

4 bin 800 bixi mühimmatı ile 500 uçaksavar mühimmatı ile çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi..

Terör örgütü PKK'ya 'Kıran' darbesi! Hepsi tek tek ele geçirildi

Operasyona, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı,

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