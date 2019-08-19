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Başkan Erdoğan Muğla'daki antik kenti ve tarihi yerleri ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emie Erdoğan, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti ve çevresindeki tarihi yerleri ziyaret etti. Başkan Erdoğan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

19.08.2019 17:33 - Son Güncelleme: 19.08.2019 18:59
Başkan Erdoğan Muğla'daki antik kenti ve tarihi yerleri ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Eskihisar Mahallesi'nde bulunan Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti.



Eşi Emine Erdoğan ve beraberindekilerle Stratonikeia Antik Kenti'ne gelen Erdoğan'ı yetkililer ve mahalle sakinleri karşıladı. Erdoğan'ı "Köyümüze gurur verdiniz" sloganlarıyla karşılayan vatandaşlar, sevgi gösterisinde bulundu.

Başkan Erdoğan Muğla'daki antik kenti ve tarihi yerleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşan mahalle sakinleri arasındaki yaşlı bir vatandaş, idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes'in elini de 17 yaşındayken sıktığını anlatırken duygulu anlar yaşadı.

Başkan Erdoğan Muğla'daki antik kenti ve tarihi yerleri ziyaret etti

Erdoğan, dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti'nde Osmanlı dönemine ait Şaban Ağa Camisi'ni de gezdi.

Başkan Erdoğan Muğla'daki antik kenti ve tarihi yerleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami önündeki sadaka taşı üzerine bozuk para bıraktı.

Başkan Erdoğan Muğla'daki antik kenti ve tarihi yerleri ziyaret etti

KAZI ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ ALDI
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Stratonikeia Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt'ten çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, kazı çalışmasına katılan genç arkeologlarla da sohbet etti.

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