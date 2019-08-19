Başkan Erdoğan Muğla'daki antik kenti ve tarihi yerleri ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emie Erdoğan, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti ve çevresindeki tarihi yerleri ziyaret etti. Başkan Erdoğan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

19.08.2019 17:33 - Son Güncelleme: 19.08.2019 18:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





