Başkan Erdoğan Muğla'daki antik kenti ve tarihi yerleri ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emie Erdoğan, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti ve çevresindeki tarihi yerleri ziyaret etti. Başkan Erdoğan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
19.08.2019 17:33
- Son Güncelleme: 19.08.2019 18:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Eskihisar Mahallesi'nde bulunan Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti.
Eşi Emine Erdoğan ve beraberindekilerle Stratonikeia Antik Kenti'ne gelen Erdoğan'ı yetkililer ve mahalle sakinleri karşıladı. Erdoğan'ı "Köyümüze gurur verdiniz" sloganlarıyla karşılayan vatandaşlar, sevgi gösterisinde bulundu.
DİĞER GALERİLER