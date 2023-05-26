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Türkevi'ne saldıran Recep Akbıyık ile ilgili şok detaylar! Suç makinesi çıktı... Annnesini darbetti evlatlıktan reddedildi

ABD'deki Türkevi'ne saldıran Recep Akbıyık ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Akbıyık'ın suç dolu dünyasının Sarıyer'den Amerika'ya uzandığı öğrenilirken daha önce annesine şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Uyuşturucu bağımlısı olan Recep Akbıyık'ı ailesinin evlatlıktan reddettiği öne sürüldü. İşte detaylar...

26.05.2023 09:40 - Son Güncelleme: 26.05.2023 10:07
Türkevi’ne saldıran Recep Akbıyık ile ilgili şok detaylar! Suç makinesi çıktı... Annnesini darbetti evlatlıktan reddedildi

ABD'nin en kalabalık şehri New York'ta bulunan Türkevi binasını hedef alan saldırgan Recep Akbıyık ile ilgili şok detaylar ortaya çıktı.

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Türkevi’ne saldıran Recep Akbıyık ile ilgili şok detaylar! Suç makinesi çıktı... Annnesini darbetti evlatlıktan reddedildi

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'nin de içerisinde bulunduğu Türkevi binası, Pazartesi günü yerel saatle 03.00 (TSİ 10.00) sularında saldırıya uğradı.

Türkevi’ne saldıran Recep Akbıyık ile ilgili şok detaylar! Suç makinesi çıktı... Annnesini darbetti evlatlıktan reddedildi

Türkevi'nin zemin katındaki pencerelerde devasa deliklerin açılmasına yol açan levyeli saldırıda, 33 katlı binanın iki giriş kapısı ve yola bakan 10 camın kırıldı.

Türkevi’ne saldıran Recep Akbıyık ile ilgili şok detaylar! Suç makinesi çıktı... Annnesini darbetti evlatlıktan reddedildi

Saldırıdan saatler önce, Türk seçmenler oy kullanmak için sırada bekliyordu. Görgü tanıkları, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur oylaması için seçmenlerin bina önünde gece 22:00'ye kadar kuyrukta beklediklerini belirtiyor.

Türkevi’ne saldıran Recep Akbıyık ile ilgili şok detaylar! Suç makinesi çıktı... Annnesini darbetti evlatlıktan reddedildi

Elindeki demir levyeyle gece yarısı binaya saldıran kişi, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Saldırganın kimliği merak edilirken, siyah bir şapka taktığı ve metrodan çıkarak Türkevi'ne gittiği ve saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

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