Türkevi'ne saldıran Recep Akbıyık ile ilgili şok detaylar! Suç makinesi çıktı... Annnesini darbetti evlatlıktan reddedildi
ABD'deki Türkevi'ne saldıran Recep Akbıyık ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Akbıyık'ın suç dolu dünyasının Sarıyer'den Amerika'ya uzandığı öğrenilirken daha önce annesine şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Uyuşturucu bağımlısı olan Recep Akbıyık'ı ailesinin evlatlıktan reddettiği öne sürüldü. İşte detaylar...
26.05.2023 09:40 - Son Güncelleme: 26.05.2023 10:07
ABD'nin en kalabalık şehri New York'ta bulunan Türkevi binasını hedef alan saldırgan Recep Akbıyık ile ilgili şok detaylar ortaya çıktı.
Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'nin de içerisinde bulunduğu Türkevi binası, Pazartesi günü yerel saatle 03.00 (TSİ 10.00) sularında saldırıya uğradı.