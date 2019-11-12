Terör mağduru aileler TOKİ tarafından yapılan konutlarına kavuştu
TOKİ tarafından terör mağduru aileler için yapılan 3 bin 63 konutun bir kısmının hak sahiplerine teslim edilmesi için yoğun mesai harcanıyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör olayları nedeniyle evleri yıkılan vatandaşlar için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan konutların anahtar teslimi yapıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör olayları nedeniyle evleri yıkılan vatandaşlar için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan konutların anahtar teslimi yapıldı.
Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin kazdığı hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için 13 Mart 2016 tarihinde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek, 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu' başlatıldı. Sokağa çıkma yasağının sürdüğü 78 günde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmalarda ilçedeki birçok ev ve iş yeri zarar gördü.
Sabahın ilk ışıklarıyla evlerini görmeye gelenlerden Nevzat Dayan, sokağa çıkma yasağı döneminde evinin zarar gördüğünü belirterek, "Devletimiz sağ olsun, bize şu an şu ev yaptı. Çok memnunuz. Her türlü imkanı bize sağlamışlar. Biz kendilerinde çok memnunuz, Allah razı olsun. Evler çok iyi yani beklentilerin üstünde yapılmış. Biz çok çok memnunuz" dedi.