Terör mağduru aileler TOKİ tarafından yapılan konutlarına kavuştu

Sabahın ilk ışıklarıyla evlerini görmeye gelenlerden Nevzat Dayan, sokağa çıkma yasağı döneminde evinin zarar gördüğünü belirterek, "Devletimiz sağ olsun, bize şu an şu ev yaptı. Çok memnunuz. Her türlü imkanı bize sağlamışlar. Biz kendilerinde çok memnunuz, Allah razı olsun. Evler çok iyi yani beklentilerin üstünde yapılmış. Biz çok çok memnunuz" dedi.

