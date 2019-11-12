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Geri sayım başladı! Çamlıca Kulesi'nde son parçalar yerleştiriliyor...

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. Kulede devam eden kaplama çalışmalarında, alt bölümlerdeki son parçalar yerine yerleştiriliyor. Kulenin kullanılmaya başlanmasının ardından Çamlıca tepesindeki antenlerin sökülmeye başlanacağı öğrenildi.

12.11.2019 17:22 - Son Güncelleme: 12.11.2019 17:22
Geri sayım başladı! Çamlıca Kulesi'nde son parçalar yerleştiriliyor...

Büyük Çamlıca Camisi'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca Tepesindeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin kaldırılması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında başlandı.

Geri sayım başladı! Çamlıca Kulesi'nde son parçalar yerleştiriliyor...

221 metre boyundaki betonarme bölümün tamamlanmasının antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümü yapılmıştı. Ardından kuleye kıvrımlı formunu veren ve yaşam alanlarının bulunduğu katlar yerine yerleştirilmiş ve kaplama işlemlerine başlanmıştı.

Geri sayım başladı! Çamlıca Kulesi'nde son parçalar yerleştiriliyor...

Kulenin kaplama işlemlerinde ise artık sona gelindi. Alt bölümde süren çalışmalarda kaplama yapılmamış küçük bir bölüm kaldı.

Geri sayım başladı! Çamlıca Kulesi'nde son parçalar yerleştiriliyor...

Buranın da kapanmasının ardından kulenin betonarme bölümü artık görünmeyecek. Şu anda alt bölümde süren çalışmalarda 7 vinç aynı anda koordineli bir şekilde çalışarak projenin bu bölümünü bitirmeye çalışıyor.

Geri sayım başladı! Çamlıca Kulesi'nde son parçalar yerleştiriliyor...

Öte yandan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin devreye girmesinin ardından şu anda Çamlıca tepesinde görüntü kirliliği yaratan eski antenlerin de sökümüne 2020 yılının ilk çeyreğinde başlanacağı öğrenildi.

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