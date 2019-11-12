İşte PKK/YPG'deki yabancı teröristler!

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na Avrupa ülkelerinden gelen tepkiler terör seviciliğini gözler önüne sererken neden bu kadar rahatsız oldukları da büyük merak konusu olmuştu. Bölgeyi terörden temizlerken PKK'nın Suriye kolu olan YPG'nin üyeleri arasında söz konusu Avrupa ülkelerinin vatandaşlarının da olduğu ortaya çıktı. Daha önce düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesinde olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da bu yabancı teröristlerin varlığı devam ediyor.