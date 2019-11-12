İşte PKK/YPG'deki yabancı teröristler!
Türkiye'nin güney sınırındaki terör tehdidine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na terörü destekleyen bazı Avrupa ülkeleri tepki göstermişti. Bu tepkinin sebebi PKK'nın Suriye kolu olan YPG saflarında kendi vatandaşlarının da yer almasıydı. Barış Pınarı Harekatı devam ederken son olarak da YPG üniformalı bir Alman vatandaşının görüntüleri ortaya çıktı.
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na Avrupa ülkelerinden gelen tepkiler terör seviciliğini gözler önüne sererken neden bu kadar rahatsız oldukları da büyük merak konusu olmuştu. Bölgeyi terörden temizlerken PKK'nın Suriye kolu olan YPG'nin üyeleri arasında söz konusu Avrupa ülkelerinin vatandaşlarının da olduğu ortaya çıktı. Daha önce düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesinde olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da bu yabancı teröristlerin varlığı devam ediyor.
YPG'ye katılan yabancı teröristlerin büyük çoğunluğu Suriye dışında yaşayan Kürt asıllılardan oluşuyor. Irak, İran, Türkiye, Almanya, Hollanda, Belçika ve diğer Avrupa ülkesi vatandaşı olan birçok Kürt asıllı PKK sempatizanı YPG'ye katıldı. YPG'nin yönetim kadrosunun büyük çoğunluğunu PKK kadroları oluşturduğu için, YPG'yi Kandil'de terör eğitimi almış Türkiye vatandaşı PKK'lılar yönetmektedir. YPG'nin, PKK'nın Suriye kolu olduğunu ortaya koyan en önemli verilerden birisi de YPG saflarındaki terör listesinde kayıtlı Türkiye vatandaşı PKK'lı teröristler. Diğer yandan Irak ve İran'dan YPG'ye katılan Kürt asıllı yabancı teröristler de var.
YABANCI TERÖRİSTLERİN PROFİLİ
Avrupa ülkelerinden YPG'ye katılan Kürt asıllı yabancı teröristlerin büyük çoğunluğunun, Avrupa'da resmi izinle faaliyet yürüten PKK yanlısı STK'larla iletişim halinde olduğu biliniyor. Örneğin Almanya'da PKK ile ilişkileri ispatlanmasına rağmen faaliyet gösteren NAV-DEM gibi STK'lar sadece PKK adına propaganda amaçlı gösteriler düzenlemiyor, aynı zamanda PKK adına para topluyor ve Kürt asıllı gençleri radikalleştirerek PKK kadrolarına katılmalarını sağlıyor. Nitekim Alman istihbarat birimleri de PKK yanlısı STK'ların bu yöndeki faaliyetlerini raporladı. YPG'ye Batılı ülkelerden katılan Kürt asıllı yabancı teröristlerin çoğunluğunun Almanya'dan geldiği söyleniyor.
YPG'ye katılan yabancı savaşçıların diğer büyük bölümü ise yine Türkiye'den geliyor. MLKP gibi radikal sol terör örgütleri üzerinden YPG'ye katılan, terör listesinde kayıtlı birçok Türk vatandaşı var. MLKP'nin YPG bölgelerinde ofisleri ve eğitim kampları bulunuyor. Ayrıca YPG'ye bağlı kendilerine özgü askeri yapılanmaları faaliyet gösteriyor. Örneğin, Zeytin Dalı harekatı esnasında MLKP adına Afrin'de bulunan teröristlerin öldürüldüğü YPG kaynakları tarafından doğrulandı.