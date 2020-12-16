İşte Dünya ülkelerinin donanma güçleri! Hangi ülkeler denizde üstünlüğünü artırdı... Türkiye deniz gücünde kaçıncı sırada?

Dünyadaki her ülke öncelikli olarak kara birliklerini güçlendirmek, asker sayısını artırmak ve askerlerini son teknoloji ile donatmak isterler. Kara gücünü artıran ülkeler ardından insansız hava araçları ve SİHA'lar ile hava savunmasını yüksek bir seviyeye çıkartırlar. Ülkemiz de gerek savunma sanayii anlamında gerekse sahada çalışan askeri birlikler açısından güçlü bir durumdadır. Peki ülkelerin deniz gücü ne durumda? Hangi ülke denizde ne kadar güçlü? Ülkemiz deniz gücü açısından kaçıncı sırada. İşte detaylar...