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Son dakika: 40 yıldır faaliyet gösteren TKP/ML TİKKO terör örgütü bitirildi!

Son dakika haberi... Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden sürüyor. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı'nca 28 Temmuz'da başlatılan 'Yıldırım- 4 Munzur Kutu' operasyonunda kent kırsalında yaklaşık 40 yıldır faaliyet gösteren TKP/ML TİKKO terör örgütü bitirildi. 9 Kasım'da örgütün Türkiye sınırları içerisindeki bir numaralı ismi olan sözde 'Dersim komutanı' olan 'Deniz' kod adlı terörist Cumhur Sinan Oktulmuş ve 'Muharrem' kod adlı Ferdi Tosun'un etkisiz hale getirilmesinin ardından Tunceli dağları, bu örgütten temizlendi. İşte tarihi operasyondna çarpıcı son dakika detayları.

DHA
16.12.2020 10:33 - Son Güncelleme: 16.12.2020 10:42
Son dakika: 40 yıldır faaliyet gösteren TKP/ML TİKKO terör örgütü bitirildi!

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında 14 Temmuz'da ilki Şırnak'ın Cudi Dağı'nda başlatılan ve son olarak 16'ncısı Bitlis'teki Sehi Ormanları'nda yapılan Yıldırım operasyonlarında, toplam 148 terörist etkisiz hale getirildi.

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Son dakika: 40 yıldır faaliyet gösteren TKP/ML TİKKO terör örgütü bitirildi!

Tunceli Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı'nca 28 Temmuz'da başlatılan 'Yıldırım- 4 Munzur Kutu' operasyonu, jandarma özel harekat, jandarma komando birlikleri, polis özel harekat, güvenlik korucularının da yer aldığı 509 timden oluşan 7 bin 642 personelle yürütülüyor.

Son dakika: 40 yıldır faaliyet gösteren TKP/ML TİKKO terör örgütü bitirildi!

4 AYDA KIRMIZI LİSTEDE YER ALAN 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Operasyonlar kapsamında terör örgütleri PKK ve TİKKO'nun 4 önemli ismi etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde 10 milyon lira ödüllü kırmızı kategoride aranan, 25 yıldır örgütün dağ kadrosunda yer alan PKK'nın sözde 'Dersim Eyaleti' komutanı 'Yılmaz' kod adlı İsmail Sürgeç, sözde Dersim eyaleti TKP/ML TİKKO terör örgütünün siyasi komiseri 'Nubar' kod adlı Erol Volkan İldem, TKP/ML TİKKO terör örgütünün sözde 'Dersim' sorumlusu 'Özgür' kod adlı Ali Kemal Yılmaz ve sözde 'Dersim komutanı' 'Deniz' kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş öldürüldü.

Son dakika: 40 yıldır faaliyet gösteren TKP/ML TİKKO terör örgütü bitirildi!

TİKKO, YILDIRIM OPERASYONUYLA BİTİRİLDİ
Böylece Tunceli kırsalında 40 yıldır faaliyet gösteren, PKK'lı teröristlerle çok sayıda terör eylemine katılan TKP/ML TİKKO, Yıldırım- 4 Munzur Kutu operasyonuyla bitirildi. Örgüt, Barış Pınarı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda da PKK/PYD'nin yanında yer almıştı.

Son dakika: 40 yıldır faaliyet gösteren TKP/ML TİKKO terör örgütü bitirildi!

TÜRKİYE'DEKİ 1 NUMARALI İSMİYDİ
Yıldırım 4 Munzur- Kutu operasyonu kapsamında 9 Kasım'da, Aliboğazı'nda bir mağarada ölü ele geçirilen TİKKO'nun Türkiye sınırları içerisinde bir numaralı ismi 'Deniz' kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş'un 15 yıldır kırsalda yer aldığı ortaya çıktı.

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