Son dakika: 40 yıldır faaliyet gösteren TKP/ML TİKKO terör örgütü bitirildi!

TİKKO, YILDIRIM OPERASYONUYLA BİTİRİLDİ

Böylece Tunceli kırsalında 40 yıldır faaliyet gösteren, PKK'lı teröristlerle çok sayıda terör eylemine katılan TKP/ML TİKKO, Yıldırım- 4 Munzur Kutu operasyonuyla bitirildi. Örgüt, Barış Pınarı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda da PKK/PYD'nin yanında yer almıştı.

