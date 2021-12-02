O konuştukça sosyal medya sallandı! Minik Müslüme'nin ölümünde yeni gelişme! Ablası bir şeyler biliyor mu? Yörük kızının otopsi sonucunda...

Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra ölü bulunan Müslüme Yağal'ın şüpheli ölümünde işaretler kimi gösteriyor? Otopsi sonucu çıktı mı? Yörık kızı Müslüme'nin katili kim çıktı? Dede Hasan Yağal Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine alındı. Aile paramparça oldu. Ablasının son ifadeleri sosyal medyada büyük tepki çekti. ''En azından bir mezarı var'' diyen ablanın Hasan Yağal ve Selvi Yağal arasında yaşananları önceden bilip bilmediği merak ediliyor. Öte yandan Hasan Yağal'ın gelinine tecavüzünden dünyaya geldiği iddia edilen 14 yaşındaki kız çocuğuna da tacizde bulunduğu öne sürüldü. Türkiye'nin yakından takip ettiği Müslüme Yağal'ın şüpheli ölümünde yaşanan yeni gelişmeler haberimizde. Peki Müslüme'nin adli tıp raporu sonucu çıktı mı? Otopsisinde neler yazdı? İşte detaylar...