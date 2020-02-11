Temelini Başkan Erdoğan atmıştı... Yeni Atatürk Kültür Merkezi Taksim'de yükselmeye başladı

Havadan yapılan çekimlerde İnşaat sahasında iki kule vinç ve bir büyük vinç aralıksız çalıştığı görüldü. Henüz kaba inşaatın sürdüğü dev projede her bölümde onlarca işçinin eş zamanlı olarak çalıştığı görüntülere yansıdı.

