Dünya Koronavirüs alarmı verirken Çin'den mide bulandıran görüntüler!

Merkezi Pekin Yönetimi, bugüne kadar 910 kişinin hayatı kaybettiği corona virüsünün ardından kanalizasyonlardan toplanan bitkisel ve hayvansal yağ topaklarını kullananlara karşı sıkı önlemler alıyor.

Corona virüsünün hızla yayılmasının ardından gıda yönetimi ve hijyen uygulamaları şimdilerde dikkatle incelenirken, mide bulandıran bu yönteme karşı da sert tedbirler öngörülüyor.

Mide hastalıkları ve diyare (ishal) gibi birçok ciddi soruna yol açan bu uygulamaya devam edenleri, ölüm cezası ve ağır hapis cezaları bekliyor. South China Morning Post gazetesi, Yüksek Halk Mahkemesi'nin suçlulara idam cezası vereceğini yazdı.