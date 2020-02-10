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Dünya Koronavirüs alarmı verirken Çin'den mide bulandıran görüntüler!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 900'den fazla insanın yaşamını yitirdiği koronavirüs salgınının yarattığı panik devam ediyor. Bugün Rus yetkililer, görevine başlamak için ülkeye giriş yapan yeni Yekaterinburg Başkonsolosu Cui Shaochun'u karantinaya aldı. Öte yandan Çin'den gelen görüntüler mide bulandırdı. İngiliz medyasından yayılan görüntülerde Çinlilerin restoranların ve mezbahaların arkasındaki kanalizasyon borularında ve mazgallarda biriken hayvansal yağ topaklarını yeniden kullandığı öne sürüldü.

10.02.2020 17:43 - Son Güncelleme: 10.02.2020 17:54
Dünya Koronavirüs alarmı verirken Çin'den mide bulandıran görüntüler!

Merkezi Pekin Yönetimi, bugüne kadar 910 kişinin hayatı kaybettiği corona virüsünün ardından kanalizasyonlardan toplanan bitkisel ve hayvansal yağ topaklarını kullananlara karşı sıkı önlemler alıyor.

Corona virüsünün hızla yayılmasının ardından gıda yönetimi ve hijyen uygulamaları şimdilerde dikkatle incelenirken, mide bulandıran bu yönteme karşı da sert tedbirler öngörülüyor.

Mide hastalıkları ve diyare (ishal) gibi birçok ciddi soruna yol açan bu uygulamaya devam edenleri, ölüm cezası ve ağır hapis cezaları bekliyor. South China Morning Post gazetesi, Yüksek Halk Mahkemesi'nin suçlulara idam cezası vereceğini yazdı.

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Dünya Koronavirüs alarmı verirken Çin'den mide bulandıran görüntüler!

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; 2013 yılında bu şekilde atık yağ kullanan bir kişiye ömür boyu hapis cezası verildi. 2017'de ise Zhejiang eyaletinde en az 10 kişinin, restoranların ve mezbahaların yakınlarındaki mazgallardan atık yağ toplarken yakalandığı basına yansımıştı.

Dünya Koronavirüs alarmı verirken Çin'den mide bulandıran görüntüler!

Interfax haber ajansı Rusya'daki Yekaterinburg Başkonsolosluğu'na atanan ve göreve başlamak için ülkeye giriş yapan Başkonsolos Cui Shaochun'un karantinaya alındığını açıkladı.

Dünya Koronavirüs alarmı verirken Çin'den mide bulandıran görüntüler!

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapan Alexander Kharlov'un açıklamalarına yer veren ajans, Başkonsolos Shaochun'un planlanmış toplantılarının ertelendiği ve iki hafta boyunca evde kalınması konusunda uyarıda bulunulduğunu duyurdu.

Dünya Koronavirüs alarmı verirken Çin'den mide bulandıran görüntüler!

Rus yetkililerin, güvenlik önlemi olarak böyle bir uygulamaya gittiği belirtildi.

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