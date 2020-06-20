Temelini Başkan Erdoğan atmıştı... 1915 Çanakkale Köprüsü’nden kartpostallık fotoğraflar
Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaatı tam gaz devam ediyor. 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılması beklenen 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmalar fotoğraf karelerine yansıdı. 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.
20.06.2020 10:40
- Son Güncelleme: 20.06.2020 10:40
318 METRELİK AYAKLARI TAMAMLANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu'nun Sütlüce mevki'i arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 16 Mayıs Cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle tamamlanmış, 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği de 318 metreye ulaşmıştı.
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