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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) koronavirüs önlemleriyle başladı! Öğrenciler böyle alındı

Yaklaşık 2 milyon aday için LGS başladı. Adaylar birinci oturumda sözel alanda 50 sorudan oluşan testleri yanıtlayacak. Kovid-19 tedbirleri kapsamında, sınav binaları detaylı olarak temizlendi ve sınıflar dezenfekte edilerek hijyen sağlandı. Öğrenciler binalara koronavirüs tedbirleri dahilinde alındı. Sınavın sorunsuz yapılmasını temin etmek amacıyla bugün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. İşte LGS ile ilgili tüm detaylar...

20.06.2020 09:56 - Son Güncelleme: 20.06.2020 10:13
Liselere Geçiş Sistemi LGS koronavirüs önlemleriyle başladı! Öğrenciler böyle alındı

Tüm Türkiye Liseye Geçiş Sistemi kapsamında uygulanacak olan merkezi sınava kilitlendi.

Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da başladı. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

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Liselere Geçiş Sistemi LGS koronavirüs önlemleriyle başladı! Öğrenciler böyle alındı

Bugün yapılacak LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz yapılmasını temin etmek amacıyla bugün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

İlk oturuma dakikalar kala öğrenciler LGS için sınıflara alındı.

Liselere Geçiş Sistemi LGS koronavirüs önlemleriyle başladı! Öğrenciler böyle alındı

OTOBÜSLER ÜCRETSİZ

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilerin ücretsiz taşınacağını bildirdi.

İstanbul ve Ankara'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liseye Giriş Sınavı'nın (LGS) olacağı günlerde şehirde toplu ulaşımın öğrencilere, velilerine ve görevlilere ücretsiz olacağı duyuruldu.

Liselere Geçiş Sistemi LGS koronavirüs önlemleriyle başladı! Öğrenciler böyle alındı

PEKİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KİMLER DIŞARI ÇIKABİLECEK?

LGS ve YKS sınavlarının uygulanacağı günlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağının duyurulmasının ardından vatandaşlar 20 Haziran tarihinde sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak/sona erecek sorusuna yanıt aramaya başladı. Binlerce öğrencinin ter dökeceği LGS sınavı öncesinde 81 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak sona erecek sorusuna yanıt aramaya başladı.

Liselere Geçiş Sistemi LGS koronavirüs önlemleriyle başladı! Öğrenciler böyle alındı

Peki LGS sınavı yarın saat kaçta başlayacak, sokağa çıkma yasağı saat kaçta sona erecek, yasaktan kimler muaf tutulacak, hangi işletmeler açık olacak?

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