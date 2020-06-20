Liselere Geçiş Sistemi (LGS) koronavirüs önlemleriyle başladı! Öğrenciler böyle alındı
Yaklaşık 2 milyon aday için LGS başladı. Adaylar birinci oturumda sözel alanda 50 sorudan oluşan testleri yanıtlayacak. Kovid-19 tedbirleri kapsamında, sınav binaları detaylı olarak temizlendi ve sınıflar dezenfekte edilerek hijyen sağlandı. Öğrenciler binalara koronavirüs tedbirleri dahilinde alındı. Sınavın sorunsuz yapılmasını temin etmek amacıyla bugün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. İşte LGS ile ilgili tüm detaylar...
Bugün yapılacak LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz yapılmasını temin etmek amacıyla bugün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.
İlk oturuma dakikalar kala öğrenciler LGS için sınıflara alındı.
OTOBÜSLER ÜCRETSİZ
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilerin ücretsiz taşınacağını bildirdi.
İstanbul ve Ankara'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liseye Giriş Sınavı'nın (LGS) olacağı günlerde şehirde toplu ulaşımın öğrencilere, velilerine ve görevlilere ücretsiz olacağı duyuruldu.
PEKİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KİMLER DIŞARI ÇIKABİLECEK?
LGS ve YKS sınavlarının uygulanacağı günlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağının duyurulmasının ardından vatandaşlar 20 Haziran tarihinde sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak/sona erecek sorusuna yanıt aramaya başladı. Binlerce öğrencinin ter dökeceği LGS sınavı öncesinde 81 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak sona erecek sorusuna yanıt aramaya başladı.