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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) koronavirüs önlemleriyle başladı! Öğrenciler böyle alındı

Yaklaşık 2 milyon aday için LGS başladı. Adaylar birinci oturumda sözel alanda 50 sorudan oluşan testleri yanıtlayacak. Kovid-19 tedbirleri kapsamında, sınav binaları detaylı olarak temizlendi ve sınıflar dezenfekte edilerek hijyen sağlandı. Öğrenciler binalara koronavirüs tedbirleri dahilinde alındı. Sınavın sorunsuz yapılmasını temin etmek amacıyla bugün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. İşte LGS ile ilgili tüm detaylar...

20.06.2020 09:56 - Son Güncelleme: 20.06.2020 10:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





