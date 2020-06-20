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Son dakika: 2020 LGS kapsamındaki merkezi sınav sona erdi! Soru kitapçıkları 22 Haziran Pazartesi'den itibaren dağıtılacak
Son dakika: 2020 LGS kapsamındaki merkezi sınav sona erdi! Soru kitapçıkları 22 Haziran Pazartesi'den itibaren dağıtılacak
Son dakika haberi... 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınavın ikinci oturumu tamamlandı. Oturumun bitmesiyle sona eren merkezi sınavın sonuçları, 16 Temmuz'da açıklanacak. Sınav salonlarında, öğrenci ve görevliler tıbbi maske kullandı. Soru kitapçıkları, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında olası bir kargaşaya olanak verilmemesi için 22 Haziran Pazartesi'den itibaren dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "LGS kapsamındaki merkezi sınav, huzur ve güvenle tamamlandı." dedi.
20.06.2020 13:03
- Son Güncelleme: 20.06.2020 13:19
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sona erdi.
Bakanlık tarafından 1 milyon 600 bin öğrenci için hazırlıkların gerçekleştirildiği sınav, 8. sınıf birinci dönem müfredat ve kazanımları esas alınarak yapıldı.
Birinci oturumda öğrencilere, Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sorularından oluşan 50 soruyu yanıtlamaları için 75 dakika süre verildi. Birinci oturum saat 10.45'te sona erdi.
Sınava verilen 45 dakikalık arada, görevliler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrencilerin, okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyacakları şekilde gerekli tedbirleri aldı. Öğrencilerin, okullardan ayrılmasına izin verilmedi.
İkinci oturum, saat 11.30'da başladı ve öğrencilere matematik ile fen bilimlerinden oluşan 40 soruluk sayısal alan için 80 dakika süre verildi. İkinci oturum, saat 12.50'de tamamlandı. İkinci oturumunun bitmesiyle bu yılki merkezi sınav sona erdi.