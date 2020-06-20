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Son dakika: 2020 LGS kapsamındaki merkezi sınav sona erdi! Soru kitapçıkları 22 Haziran Pazartesi'den itibaren dağıtılacak

Son dakika haberi... 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınavın ikinci oturumu tamamlandı. Oturumun bitmesiyle sona eren merkezi sınavın sonuçları, 16 Temmuz'da açıklanacak. Sınav salonlarında, öğrenci ve görevliler tıbbi maske kullandı. Soru kitapçıkları, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında olası bir kargaşaya olanak verilmemesi için 22 Haziran Pazartesi'den itibaren dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "LGS kapsamındaki merkezi sınav, huzur ve güvenle tamamlandı." dedi.

20.06.2020 13:03 - Son Güncelleme: 20.06.2020 13:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





