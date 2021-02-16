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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o illeri işaret etmişti! İşte Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun'da vaka artışının sebebi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hangi ilde kaç koronavirüs vakası olduğunu her gün açıklayacaklarını duyurmuştu. Koca'nın paylaşımında özellikle Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun'da koronavirüs vakalarının yüksek olduğu görüldü. Peki bu illerde koronavirüs vakalarındaki artışın nedeni nedir? İşte detaylar…

16.02.2021 13:37 - Son Güncelleme: 16.02.2021 13:48
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o illeri işaret etmişti! İşte Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun'da vaka artışının sebebi!

Türkiye'nin hangi ilinde kaç koronavirüs vakası var? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca merak edilen bu sorunun yanıtını, yaptığı son dakika açıklamasında duyurdu. Bakan Koca Türkiye'nin il il vaka sayılarını vatandaşlarla paylaştı. Söz konusu paylaşımda özellikle Karadeniz bölgesindeki artış dikkat çekti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o illeri işaret etmişti! İşte Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun'da vaka artışının sebebi!

Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19.saglik.gov.tr' adresi üzerinden yayımladığı Türkiye'de illere göre vaka sayısı haritasında dikkat çeken bölge Doğu Karadeniz oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o illeri işaret etmişti! İşte Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun'da vaka artışının sebebi!

Haritaya göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında corona virüs vaka sayılarının en fazla olduğu iller, sırasıyla Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o illeri işaret etmişti! İşte Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun'da vaka artışının sebebi!

Vaka sayısının Karadeniz Bölgesi'nde neden çok yayıldığına dair açıklamayı bölgedeki filyasyon ekipleri yaptı. Bölgede en çok bulaşın cenaze namazları, taziye ve ev ziyaretlerinde gerçekleştiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o illeri işaret etmişti! İşte Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun'da vaka artışının sebebi!

Vaka sayılarının yüksek oluşu neden ile vatandaşlar endişeli olduklarını söyledi.