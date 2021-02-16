Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o illeri işaret etmişti! İşte Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun'da vaka artışının sebebi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hangi ilde kaç koronavirüs vakası olduğunu her gün açıklayacaklarını duyurmuştu. Koca'nın paylaşımında özellikle Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun'da koronavirüs vakalarının yüksek olduğu görüldü. Peki bu illerde koronavirüs vakalarındaki artışın nedeni nedir? İşte detaylar…

16.02.2021 13:37 - Son Güncelleme: 16.02.2021 13:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





