Tabip odaları, doktorlar ve siyasilerden PKK’yı koruyup kollayan TTB’ye sert tepki: “Türk Tabipleri Birliği kapatılmalı"
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaş ile ilgili skandal bir paylaşımda bulunan Türk Tabipleri Birliği yine kendisine yakışanı yaparak bölücü örgüte kalkan oldu. Siyasiler, tabip odaları ve doktorlar; Türk Tabipler Birliği'nin "Gare'de yaşamını yitirenlerin kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyor, acılarını paylaşıyor ve 13 yurttaşımızın sağ salim kurtarılamaması nedeniyle de çok üzgün olduğumuzu belirtiyoruz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ülvi Yönter, "Bölücü terör örgütü PKK'ya en ufak bir tepki yok... Şehitlerimize rahmet yok, hürmet yok...Vatana ve millete sadakat yok, sevgi yok...Türk Tabipleri Birliği kapatılmalıdır..." dedi.
Türk Tabipler Birliği'nin; Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaş ile ilgili yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu.
Sabah'ın haberine göre siyasiler, tabip odaları ve doktorlar; Türk Tabipler Birliği'nin "Gare'de yaşamını yitirenlerin kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyor, acılarını paylaşıyor ve 13 yurttaşımızın sağ salim kurtarılamaması nedeniyle de çok üzgün olduğumuzu belirtiyoruz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.
Doç. Dr. Aybala Yıldız: "Şu açıklamayı görmemiş olmayı dilerdim, yerin dibine girdim utanç duydum sizlerle meslektaş olmaktan. Kalleşçe kaçırdıkları silahsız insanları katleden eli kanlı terör örgütünü lanetlemek şöyle dursun coğrafyanın adını Kürtçe telaffuz eden bir "Türk" Tabipler Birliği kabus mu bu?"
KAPTANER: PKK KATİLLERİNİ NE ZAMAN LANETLEYECEKSİNİZ?
İzmir Tabip Odası Eski Başkanı ve İzmir Hekim Güçbirliği sözcüsü Dr. Suat Kaptaner:
"Ey TTB Merkez Konseyi… PKK katillerini ne zaman lanetleyeceksiniz? Sayın TTB Merkez Konseyi üyeleri, 13 yurttaşımız ABD'nin kara gücüm dediği emperyalizmin paralı uşağı PKK tarafından katledilmiştir. Bütün bir millet yas içindedir. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi olarak bu katliamı kınamadığınızı, milletin acısını paylaşmadığınızı izliyoruz"
"Sayın TTB Merkez Konseyi üyeleri, Bilesiniz ki yönetim döneminiz TTB tarihinde hekimlerin vicdanından tamamen kopmuş bir dönem olarak anılacaktır. Tutumunuzu bir kez daha gözden geçirmenizi diliyoruz. Bu tutumunuz tıbbiye mirasımızdan ve milletin vicdanından tamamen koptuğunuzun kanıtıdır. Başkanınızın Öcalana Özgürlük Platformu yürütücülerinden olmasının anlamı böyle günlerde daha anlaşılır hale gelmektedir. TTB Merkez Konseyi açıklamanızda PKK katillerinin adı niye yok? ABD Büyükelçiliği'nin PKK'sız açıklamasının aynısı. İlginç değil mi?"