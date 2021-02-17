Tabip odaları, doktorlar ve siyasilerden PKK’yı koruyup kollayan TTB’ye sert tepki: “Türk Tabipleri Birliği kapatılmalı"

Türk Tabipler Birliği'nin; Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaş ile ilgili yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu.

Sabah'ın haberine göre siyasiler, tabip odaları ve doktorlar; Türk Tabipler Birliği'nin "Gare'de yaşamını yitirenlerin kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyor, acılarını paylaşıyor ve 13 yurttaşımızın sağ salim kurtarılamaması nedeniyle de çok üzgün olduğumuzu belirtiyoruz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.