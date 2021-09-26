Teknofest'te Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri! Gökyüzüne ay yıldız çizdiler
Teknofest'in son gününde Türk Yıldızları nefes kesen bir gösteri gerçekleştirdi. Türk Yıldızlar, gökyüzüne devasa ay yıldız çizdi. Ay yıldız İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bir çok noktadan da görüldü.
26.09.2021 16:20
- Son Güncelleme: 26.09.2021 16:20
Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) son gününde de ziyaretçi akınına uğradı.
Muhteşem bir performansa imza atarak büyük gurur yaşatan Türk Yıldızları, gökyüzünde ay yıldız çizdiler.