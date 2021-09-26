HAVA DURUMU | İstanbul için yağış uyarısı! O güne dikkat! Sıcaklıklar 2 derece düşecek
Perşembe günkü soğuk havanın ardından gelen güneşli günler herkesin "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtına bakmadan plan yapmamasına neden oldu. Haftanın ilk iş günü havanın nasıl olacağı merak edilirken Prof. Dr. Orhan Şen'den flaş bir uyarı geldi. Şen, "Çarşamba günü yağmur kuzey bölgelerine geliyor. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yağacak sıcaklıklar 2 derece kadar düşecek" dedi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?
26.09.2021 16:09
- Son Güncelleme: 26.09.2021 16:09
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in önümüzdeki günler için Hava Durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:
Bugün çok güzel bir hava var, İstanbul'da 25-26 derece civarında. Güneydoğu'da aşırı sıcaklıklar aşağıya indi.
Tatil havası var, hiç yağış yok Türkiye genelinde. Doğu Karadeniz'in kuzeyinde çok az bir yağış olabilir. Sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor 2 ila 4 derece yükselecek.