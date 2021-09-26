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Haberler Güncel HAVA DURUMU | İstanbul için yağış uyarısı! O güne dikkat! Sıcaklıklar 2 derece düşecek

HAVA DURUMU | İstanbul için yağış uyarısı! O güne dikkat! Sıcaklıklar 2 derece düşecek

Perşembe günkü soğuk havanın ardından gelen güneşli günler herkesin "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtına bakmadan plan yapmamasına neden oldu. Haftanın ilk iş günü havanın nasıl olacağı merak edilirken Prof. Dr. Orhan Şen'den flaş bir uyarı geldi. Şen, "Çarşamba günü yağmur kuzey bölgelerine geliyor. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yağacak sıcaklıklar 2 derece kadar düşecek" dedi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?

26.09.2021 16:09 - Son Güncelleme: 26.09.2021 16:09
HAVA DURUMU | İstanbul için yağış uyarısı! O güne dikkat! Sıcaklıklar 2 derece düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

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HAVA DURUMU | İstanbul için yağış uyarısı! O güne dikkat! Sıcaklıklar 2 derece düşecek

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in önümüzdeki günler için Hava Durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

Bugün çok güzel bir hava var, İstanbul'da 25-26 derece civarında. Güneydoğu'da aşırı sıcaklıklar aşağıya indi.

Tatil havası var, hiç yağış yok Türkiye genelinde. Doğu Karadeniz'in kuzeyinde çok az bir yağış olabilir. Sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor 2 ila 4 derece yükselecek.

HAVA DURUMU | İstanbul için yağış uyarısı! O güne dikkat! Sıcaklıklar 2 derece düşecek

ÇARŞAMBA GÜNÜ İÇİN UYARI
Çarşamba günü yağmur kuzey bölgelerine geliyor. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yağacak sıcaklıklar 2 derece kadar düşecek.

Yağışlar artık normale döndü, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Önümüzdeki bir haftada öyle bir tehlike yok.

HAVA DURUMU | İstanbul için yağış uyarısı! O güne dikkat! Sıcaklıklar 2 derece düşecek

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

HAVA DURUMU | İstanbul için yağış uyarısı! O güne dikkat! Sıcaklıklar 2 derece düşecek

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 32°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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