TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması kapsamında gençlerin roketleri gökyüzüne fırlatıldı

HER KATEGORİ İÇİN 60 BİN LİRALIK ÖDÜL

Yarışmacılar, Lise, Orta İrtifa, Yüksek İrtifa ve Zorlu Görev olmak üzere dört farklı kategoride değerlendirmeye tabi tutuldu. Ayrıca, 3 farklı değerlendirme aşamasını başarıyla tamamlayan takımlara desteğin yanı sıra ödüller de verilmesi hedefleniyor.