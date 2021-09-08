TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması kapsamında gençlerin roketleri gökyüzüne fırlatıldı
Türkiye teknoloji ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması'nda lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunlarından oluşan 80 takımdan 13'ü yarışmanın 9. gününde roketlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın eşliğinde gökyüzüne ateşledi. Ayrıca Varank ve Bayraktar takımların roketlerini imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
08.09.2021 15:54
- Son Güncelleme: 08.09.2021 16:18
Aksaray Tuz Gölü'nde ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından yürütülen TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması'nın dördüncüsü gerçekleştiriliyor. Gençlerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini arttırmayı amaçlayan Roket Yarışması'nda lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunların katıldığı Roket Yarışmasına başvuruda bulunan 544 takımdan finale kalan 80 takım 12 gün boyunca kıyasıya mücadele ediyor.
80 takımdan 13'ü tasarım, üretim, entegrasyon, atışa hazırlık süreci gibi aşamalarda başarı elde ederek birinci olmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın eşliğinde gökyüzüne fırlatıyor.