Vav TV İzle
Haberler Güncel TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması kapsamında gençlerin roketleri gökyüzüne fırlatıldı

TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması kapsamında gençlerin roketleri gökyüzüne fırlatıldı

Türkiye teknoloji ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması'nda lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunlarından oluşan 80 takımdan 13'ü yarışmanın 9. gününde roketlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın eşliğinde gökyüzüne ateşledi. Ayrıca Varank ve Bayraktar takımların roketlerini imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

08.09.2021 15:54 - Son Güncelleme: 08.09.2021 16:18
TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması kapsamında gençlerin roketleri gökyüzüne fırlatıldı

Aksaray Tuz Gölü'nde ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından yürütülen TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması'nın dördüncüsü gerçekleştiriliyor. Gençlerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini arttırmayı amaçlayan Roket Yarışması'nda lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunların katıldığı Roket Yarışmasına başvuruda bulunan 544 takımdan finale kalan 80 takım 12 gün boyunca kıyasıya mücadele ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması kapsamında gençlerin roketleri gökyüzüne fırlatıldı

80 takımdan 13'ü tasarım, üretim, entegrasyon, atışa hazırlık süreci gibi aşamalarda başarı elde ederek birinci olmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın eşliğinde gökyüzüne fırlatıyor.

TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması kapsamında gençlerin roketleri gökyüzüne fırlatıldı

BAKAN VARANK VE TEKNOFEST BAŞKANI BAYRAKTAR, TAKIMLARIN MASALARINI ZİYARET ETTİ
Bakan Varank, Bakan Yardımcısı Kacır ve TEKNOFEST Başkanı Bayraktar, Roket Yarışması'nın 9. gününde roketi fırlatılacak takımların masalarını ziyaret ederek, takım liderleri ile görüştü.

TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması kapsamında gençlerin roketleri gökyüzüne fırlatıldı

Görüşmede, Bakan Varank tarafından takımlara, yarışmaya nasıl hazırlandıkları, birincilik hedefleri, roketlerin detayları gibi sorular yöneltildi. Ayrıca Varank ve Bayraktar takımların roketlerini imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması kapsamında gençlerin roketleri gökyüzüne fırlatıldı

HER KATEGORİ İÇİN 60 BİN LİRALIK ÖDÜL
Yarışmacılar, Lise, Orta İrtifa, Yüksek İrtifa ve Zorlu Görev olmak üzere dört farklı kategoride değerlendirmeye tabi tutuldu. Ayrıca, 3 farklı değerlendirme aşamasını başarıyla tamamlayan takımlara desteğin yanı sıra ödüller de verilmesi hedefleniyor.

SON DAKİKA