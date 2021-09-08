Okullarda Kovid-19 vakası durumunda ne yapılacak? Temaslılar ne olacak? MEB merak edilenleri yanıtladı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitimin başlamasının ardından okullarda Kovid-19 vakası görülmesi halinde neler yapılacağına ilişkin soru ve cevapları yayımladı. Sınıfta pozitif vaka saptanırsa ne olacak? Temaslılar ne olacak? Öğretmen koronavirüse yakalandığında ne yapılacak? İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitimin başlamasının ardından okullarda Kovid-19 vakası görülmesi halinde neler yapılacağına ilişkin soru ve cevapları yayımladı.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi"ne göre hazırlanan ve Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan sorular ve cevaplar şöyle:
Soru: Sınıfımızda bir öğrencimizde Kovid-19 pozitif vaka saptandı. Sınıfımızda şu anda sadece bir tane vaka var. Ne yapmalıyız?
Cevap: Pozitif vaka olan öğrenci sağlık kuruluşunun takibinde olur ve okula devam etmez. Pozitif vaka çıkan sınıftaki diğer öğrenciler ve bu sınıfta görev alan öğretmenler okula devam eder. Bu kişilerin okul girişinde 14 gün boyunca, günde en az iki kez semptom sorgulamaları yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanır.
Soru: Sınıfımızda bir öğrencimizde Kovid-19 pozitif vaka saptandı. 10 gün içinde sınıfımızdaki başka bir öğrencinin ateşinin okul girişindeki ölçümlerde 38 derecenin üzerinde olduğu tespit edildi. Ne yapmalıyız?
Cevap: Okul girişinde semptom veya yüksek ateşi tespit edilen öğrencinin ailesi ile ivedilikle iletişime geçilerek sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre Kovid-19 enfeksiyonu tespit edilirse öğrenci pozitif vaka olarak kabul edilir. Aynı sınıfta 10 gün içinde 2. kez vaka çıktığı için sınıftaki öğrencilerin tamamı yakın temaslı olarak kabul edilerek eve gönderilir ve 14 gün boyunca evde temaslı takibine alınır. Bu sınıftaki tüm öğrencilere evde olduğu süre boyunca uzaktan eğitim verilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre ateşi yüksek olan öğrencide Kovid-19 enfeksiyonu tespit edilmezse sınıftaki diğer öğrenciler okula devam eder.
Soru: Sınıfımızda bir öğrencimizde Kovid-19 pozitif vaka saptandı. 10 gün içinde başka bir öğrencimizin daha evde rahatsızlandığı, sağlık kuruluşuna başvurduğu ve yapılan PCR testi sonucunda Kovid-19 pozitif vaka saptandığı velisi tarafından okulumuza bildirildi. Ne yapmalıyız?
Cevap: Aynı sınıfta 10 gün içerisinde birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir. Bu öğrenciler eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır. Bu sınıftaki öğrencilere uzaktan eğitim verilir.