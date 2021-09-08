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Selde sürüklenen tomruklar Karadeniz'e yayıldı! Boyları 12 metreyi buluyor

Sinop'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde sürüklenen tomruklar nedeniyle ev ve köprüler yıkıldı, altyapı ve üst yapıda ağır hasarlar meydana geldi. İncirpınarı sahilinden sürüklenen tomruklar, 174 kilometre doğudaki Samsun Atakum sahiline kadar ulaştı. Sahilde tomrukları görenler ise büyük şaşkınlık yaşadı.

08.09.2021 10:48 - Son Güncelleme: 08.09.2021 10:50
Selde sürüklenen tomruklar Karadeniz’e yayıldı! Boyları 12 metreyi buluyor

Kentte 11 Ağustos'ta 24 saatte metrekareye 240 kilogram yağışın düşmesiyle sel ve heyelanlar meydana geldi, 10 kişi hayatını kaybetti. Debisi yükselen Ayancık Çayı ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü.

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Selde sürüklenen tomruklar Karadeniz’e yayıldı! Boyları 12 metreyi buluyor

Selin vurduğu Babaçay köyünde kereste deposundaki tomrukların selde sürüklenmesi ise büyük yıkıma neden oldu. Birçok ev ve köprüyü yıkan tomruklar, İncirpınarı sahilinden denize döküldü.

Selde sürüklenen tomruklar Karadeniz’e yayıldı! Boyları 12 metreyi buluyor

Boyları 12 metreyi bulan tomruklar, akıntı ile Karadeniz'de yayılmaya başladı. İncirpınarı sahilinden sürüklenen tomruklar, 174 kilometre doğudaki Samsun Atakum sahiline kadar ulaştı. Sahilde tomrukları görenler ise büyük şaşkınlık yaşadı.

Selde sürüklenen tomruklar Karadeniz’e yayıldı! Boyları 12 metreyi buluyor

'SAMSUN'A KADAR SÜRÜKLENMİŞ'
AFAD gönüllüsü olarak Sinop'un Ayancık ilçesine giden Asya Can, "İyileştirme çalışmaları adı altında 1 hafta kaldım. Ev ve dükkanların girişleri balçık içerisindeydi. İnsanların ve arama kurtarma ekiplerinin evlere rahat girebilmesi için balçıkları ve çamurları temizledik.

Selde sürüklenen tomruklar Karadeniz’e yayıldı! Boyları 12 metreyi buluyor

Tomruklar oldukça fazlaydı hatta dükkan ve evlerin içerisine kadar girmişti. Tomruklar, Sinop sahiline kadar inmiş ve daha sonra Samsun'a kadar sürüklenmiş. Bunun için önlem alınmalı ve tekrarlanmaması için ne gerekiyorsa yapılmalı" dedi.

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