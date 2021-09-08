Selde sürüklenen tomruklar Karadeniz'e yayıldı! Boyları 12 metreyi buluyor
Sinop'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde sürüklenen tomruklar nedeniyle ev ve köprüler yıkıldı, altyapı ve üst yapıda ağır hasarlar meydana geldi. İncirpınarı sahilinden sürüklenen tomruklar, 174 kilometre doğudaki Samsun Atakum sahiline kadar ulaştı. Sahilde tomrukları görenler ise büyük şaşkınlık yaşadı.
08.09.2021 10:48
- Son Güncelleme: 08.09.2021 10:50
'SAMSUN'A KADAR SÜRÜKLENMİŞ'
AFAD gönüllüsü olarak Sinop'un Ayancık ilçesine giden Asya Can, "İyileştirme çalışmaları adı altında 1 hafta kaldım. Ev ve dükkanların girişleri balçık içerisindeydi. İnsanların ve arama kurtarma ekiplerinin evlere rahat girebilmesi için balçıkları ve çamurları temizledik.