Selde sürüklenen tomruklar Karadeniz’e yayıldı! Boyları 12 metreyi buluyor

Tomruklar oldukça fazlaydı hatta dükkan ve evlerin içerisine kadar girmişti. Tomruklar, Sinop sahiline kadar inmiş ve daha sonra Samsun'a kadar sürüklenmiş. Bunun için önlem alınmalı ve tekrarlanmaması için ne gerekiyorsa yapılmalı" dedi.



