'Teknofest 2020' heyecanı Gaziantep'te başladı!
'Milli teknoloji hamlesi' sloganıyla yola çıkan Teknofest'in üçüncüsü bugün Gaziantep'te başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "TEKNOFEST'e ilgi her sene katlanarak artıyor. Festivalin ilk yılında 4 bin 333 takım yarıştı, ikinci senemizde yarışan takım sayısı 17 bin 773'e çıktı. Bu sene TEKNOFEST'e 100 binden fazla yarışmacı başvurdu, bu hakikaten muazzam bir rakam." ifadelerini kullandı.
Bakan Mustafa Varank, Gaziantep Kalesi önünde düzenlenen törende, milli teknoloji hamlesinin adeta markası haline gelen festivalin, her aşamasında emeği geçen T3 Vakfı başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür etti.
Ekipteki herkesin insan üstü bir çaba ortaya koyduğunu, gece gündüz demeden sadece bu işe odaklandığını anlatan Varank, "Tabi gönül isterdi ki keşke ilk iki Teknofest'te kırdığımız ziyaretçi rekorlarını, bu sene Gaziantep'te daha da yukarılara çekebilseydik. Salgın müsaade etmedi ama ben şundan eminim bu sene fiziken kıramadığımız ziyaretçi rekorunu, televizyonlar ve sosyal medya yayınları sayesinde dijital olarak kıracağız." diye konuştu.
Bakan Varank, şöyle devam etti:
"TEKNOFEST'e olan ilgi her sene katlanarak artıyor. Festivalin ilk yılında, 4 bin 333 takım yarıştı, 550 bin ziyaretçi bizleri yalnız bırakmadı. İkinci senemizde yarışan takım sayısı 17 bin 773'e çıktı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerin yanı sıra sınırlarımızı da aştık, 122 ülkeden de yarışmacıya ülkemizde ev sahipliği yaptık. Geçen sene 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle, kendi alanında dünyanın bir numaralı festivali olduk. Biliyorsunuz ilk 2 sene İstanbul'daydık, üçüncü senemizde Anadolu'ya çıkarma yapalım dedik ve işte Gaziantep'teyiz. Bu sene Teknofest'e 100 binden fazla yarışmacı başvurdu, bu hakikaten muazzam bir rakam."
Yüz binlerce genç bize katılmaya devam ediyor"
Bakan Varank, salgının, teknolojiye gönül verenleri, gençleri durduramadığını ifade ederek, şöyle devam etti:
"Teknoloji üreten Türkiye hedefiyle çıktığımız bu yolda, yıldan yıla yüz binlerce genç bize katılmaya devam ediyor. Hepsi sadece tek bir amaca, çığır açıcı teknolojileri geliştirmeye odaklanmış durumda. Ben açıkçası, bir ülkenin geleceği için bundan daha kıymetli bir şeyin olmadığını düşünüyorum. Bugün işte o yerinde duramayan, ayakları yere basmayan gençlerimizin çoğu aramızda. Ellerindeki imkanları zorlayarak, gençlerimiz önce takımlarını oluşturdular. Sonra fikir jimnastiği yaptılar, Ar-Ge ve inovasyon yol haritalarını çıkartıp, projeye döktüler. Atölyelerinde sabahlayıp, elektrikli otomobillerden roketlere, otonom araçlardan insansız su altı araçlarına varıncaya dek birbirinden iddialı, özgün işlere imza attılar. Ürünlerini test ettiler, yarıştırdılar. Kimileri test aşamasında, kimileri de yarışmalarda geride kaldılar ama inanın bizim için bunun hiçbir önemi yok. Bizim için başarı; sizlerin cesaretle, azimle ve inançla buradaki yarışmalara başvurmanız, kendi sınırlarınızı zorlamanız.
Sizler TEKNOFEST'in gerçek kahramanlarısınız. Dereceye girmek elbette çok güzel, çok gurur verici ama dereceye giremeyenler de hiç üzülmesinler. TEKNOFEST, toplumu dönüştürme gücüne sahip olan bir etkinlik. Şimdi ektiğimiz tohumların etkilerini orta ve uzun vadede hep birlikte göreceğiz. Bugün burada roket fırlatan, İHA yarıştıran, enerji araçları üreten gençlerimiz, yarın bu ülkenin en modern füzelerinin, uçaklarının ve akıllı şehirlerinin mimarları olacak."