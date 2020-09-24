'Teknofest 2020' heyecanı Gaziantep'te başladı!

Yüz binlerce genç bize katılmaya devam ediyor"

Bakan Varank, salgının, teknolojiye gönül verenleri, gençleri durduramadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Teknoloji üreten Türkiye hedefiyle çıktığımız bu yolda, yıldan yıla yüz binlerce genç bize katılmaya devam ediyor. Hepsi sadece tek bir amaca, çığır açıcı teknolojileri geliştirmeye odaklanmış durumda. Ben açıkçası, bir ülkenin geleceği için bundan daha kıymetli bir şeyin olmadığını düşünüyorum. Bugün işte o yerinde duramayan, ayakları yere basmayan gençlerimizin çoğu aramızda. Ellerindeki imkanları zorlayarak, gençlerimiz önce takımlarını oluşturdular. Sonra fikir jimnastiği yaptılar, Ar-Ge ve inovasyon yol haritalarını çıkartıp, projeye döktüler. Atölyelerinde sabahlayıp, elektrikli otomobillerden roketlere, otonom araçlardan insansız su altı araçlarına varıncaya dek birbirinden iddialı, özgün işlere imza attılar. Ürünlerini test ettiler, yarıştırdılar. Kimileri test aşamasında, kimileri de yarışmalarda geride kaldılar ama inanın bizim için bunun hiçbir önemi yok. Bizim için başarı; sizlerin cesaretle, azimle ve inançla buradaki yarışmalara başvurmanız, kendi sınırlarınızı zorlamanız.