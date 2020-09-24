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İstanbul depremi son dakika! Herkes bunu arıyor... İşte Türkiye'nin 2020 fay hattı ve deprem haritası...

İstanbul'da meydana gelen 4.2'lik deprem, Megakent'e deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. İstanbul'da meydana gelen son dakika deprem sonrası vatandaşlar internette Türkiye deprem haritasını araştırmaya başladı. Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var? Türkiye fay hattı haritası AFAD ve MTA verileri ile kolayca görüntülenebiliyor. Başta İstanbul, Ankara ve Manisa'da yaşayan vatandaşlar olmak üzere herkes bölgeden fay hattı geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, detayları kolayca öğrenebilecek. Peki, fay hattı nasıl sorgulama nasıl yapılır? İşte, 2020 yılının fay haritası görüntüleme sistemi hakkında detaylı bilgiler.

24.09.2020 17:15 - Son Güncelleme: 24.09.2020 17:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





