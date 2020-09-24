İstanbul depremi son dakika! Herkes bunu arıyor... İşte Türkiye'nin 2020 fay hattı ve deprem haritası...
İstanbul'da meydana gelen 4.2'lik deprem, Megakent'e deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. İstanbul'da meydana gelen son dakika deprem sonrası vatandaşlar internette Türkiye deprem haritasını araştırmaya başladı. Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var? Türkiye fay hattı haritası AFAD ve MTA verileri ile kolayca görüntülenebiliyor. Başta İstanbul, Ankara ve Manisa'da yaşayan vatandaşlar olmak üzere herkes bölgeden fay hattı geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, detayları kolayca öğrenebilecek. Peki, fay hattı nasıl sorgulama nasıl yapılır? İşte, 2020 yılının fay haritası görüntüleme sistemi hakkında detaylı bilgiler.
Ülkemiz Batı Anadolu ile Kuzey ve Doğu Anadolu'daki üçlü bir grubun arasında yer alıyor. Ülke olarak bizi korkutan ve strese sokan durum ise bir ilde yaşanan depremin farklı illerden de hissedilmesi. Bunun başlıca nedenleri arasında aslına bakarsanız riske göre gruplandırılmış bölgeler içerisinde yaşamaktan geçiyor. Aşağıda illere göre risk gruplarını versek de iller içerisinde bazı ilçe ve semtler daha yüksek risk içerebilirler.
Deprem risk haritasına göre 5 farklı risk bölgesinden bahsedebiliriz. 1. grup en yüksek riski içerirken, 5.grup en düşük riski içeriyor.
Deprem riskinin en düşük olduğu grup ise 4. ve 5.grupta yer alıyor. Bu doğrultuda Sinop, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Kırklareli en düşük riske sahip iller arasında yer alıyor.
Deprem riski yüksek olan iller (1.grup)
Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta, Uşak , Bursa, Yalova, Bilecik,
Sakarya, Kocaeli, Düzce, Hatay, Kırşehir, Bolu, Karabük,
Çankırı, Bartın, Amasya, Tokat, Erzincan, Çanakkale, Tunceli, Bingöl,
Muş, Hakkari, Siirt, Osmaniye, Kırıkkale