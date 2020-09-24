750 milyon liralık Sarıkamış-Horasan yolu nakış gibi işleniyor! Vatandaşlar rahat bir nefes alacak

"750 MİLYON LİRALIK BÜYÜK PROJE!"

Sarıkamış-Horasan Karayolu'nun yapımının bir çok noktada devam ettiğine dikkat çeken 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, "Sarıkamış'ı Horasan'a bağlayacak olan Karakurt-Horasan yolunda incelemelerde bulunduk. Bu yol toplamda 50 kilometreydi. Ancak bölünmüş yol olduktan sonra 4 kilometre de kısalıyor. 46 kilometrelik bir bölünmüş yol, BSK yol haline geliyor ki, bu yol üzerinde 5 tane viyadük var.