750 milyon liralık Sarıkamış-Horasan yolu nakış gibi işleniyor! Vatandaşlar rahat bir nefes alacak
Sarıkamış-Horasan arasından yapımı devam eden 750 milyon liraya mal olacak bölünmüş yol, nakış nakış işleniyor. Yaklaşık 46 kilometre uzunluğunda olan ve 5 viyadüğün bulunduğu modern yol yapım çalışmaları aralıksız devem ediyor. Sarıkamış-Horasan karayolu tamamlandığında vatandaşlar rahat bir nefes alacak.
65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan Ahmet Arslan, Tarım ve Orman Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Erzurum Karayolları 12. Bölge Müdürü Esat Mahmut Partal, Kars Karayolları 18. Bölge Müdürü Behcet Eren, AK parti İl Başkanı Adem Çalkın yapımı devam eden Sarıkamış-Horasan Karayolu'nda bir takım incelemelerde bulundular.
"İNSANLARIMIZ ULUSLAR ARASI STANDARTTA BİR YOL AĞINA KAVUŞUYOR"
750 milyon liraya mal olacak olan Sarıkamış-Horasan Karayolu'nda çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten AK Parti Kars Milletvekili ve Tarım Orman Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, "Şuan da yaklaşık toplam uzunluğu 46 kilometre olan 23 kilometresi Erzurum il sınırları içerisinde, 23 kilometresi de Kars il sınırları içerisinde olan 2 Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürütüyor.
"750 MİLYON LİRALIK BÜYÜK PROJE!"
Sarıkamış-Horasan Karayolu'nun yapımının bir çok noktada devam ettiğine dikkat çeken 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, "Sarıkamış'ı Horasan'a bağlayacak olan Karakurt-Horasan yolunda incelemelerde bulunduk. Bu yol toplamda 50 kilometreydi. Ancak bölünmüş yol olduktan sonra 4 kilometre de kısalıyor. 46 kilometrelik bir bölünmüş yol, BSK yol haline geliyor ki, bu yol üzerinde 5 tane viyadük var.