Tek uçuşta 20 savaş uçağı, dakikada 1 ton yakıt! Türkiye'nin havadaki gücüne güç katıyor
Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında konuşlu bulunan 101'inci Havada Yakıt İkmal Filo Komutanlığı, KC135 R tipi tanker uçaklarla operasyonlarda çok kritik görevler üstleniyor. Savaş uçaklarının menzili ve havada kalış süresini uzatan tanker uçaklardan, F-16 uçağına dakikada 1 ton yakıt aktarılabiliyor.
10.07.2022 16:15 - Son Güncelleme: 10.07.2022 16:15
Başta F-16 ve F-4 savaş uçakları ile Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı olmak üzere çok sayıda hava aracına KC-135R tipi tanker uçakla yakıt ikmali yapabilen filo, Türk Hava Kuvvetlerinde, Türk mitolojisinde kimsesiz bir çocuğu büyüttüğüne inanılan dişi kurt Asena'ya atıfla verilen "Asenalar" çağrı koduyla biliniyor.
TEK HAVALANMADA 20 SAVAŞ UÇAĞINA YAKIT VEREBİLİYORLAR
Çoğunlukla yerden yaklaşık 20-40 bin feet yükseklikte gerçekleştirilen buluşmada, destek sağlanacak uçak, hava sıcaklığı, rüzgar, hız, yükseklik gibi çok sayıda detayın telsiz konuşmalarında hesaplanmasının ardından tanker uçağın arkasına yanaşılıyor.