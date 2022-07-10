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Tek uçuşta 20 savaş uçağı, dakikada 1 ton yakıt! Türkiye'nin havadaki gücüne güç katıyor

Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında konuşlu bulunan 101'inci Havada Yakıt İkmal Filo Komutanlığı, KC135 R tipi tanker uçaklarla operasyonlarda çok kritik görevler üstleniyor. Savaş uçaklarının menzili ve havada kalış süresini uzatan tanker uçaklardan, F-16 uçağına dakikada 1 ton yakıt aktarılabiliyor.

10.07.2022 16:15 - Son Güncelleme: 10.07.2022 16:15
Tek uçuşta 20 savaş uçağı, dakikada 1 ton yakıt! Türkiye’nin havadaki gücüne güç katıyor

Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda konuşlu, havada yakıt ikmali yapabilen dünyada sayılı filolardan 101'inci Havada Yakıt İkmal Filo Komutanlığı, KC-135R tipi tanker uçaklarla savaş jetlerine gökyüzünde yakıt desteği vererek Türkiye'nin operasyonel gücüne güç katıyor.

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Tek uçuşta 20 savaş uçağı, dakikada 1 ton yakıt! Türkiye’nin havadaki gücüne güç katıyor

Merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda konuşlu filo, Hava Kuvvetleri Komutanlığının uzun menzilli operasyonlarında en kritik görevlerden birini üstleniyor.

Tek uçuşta 20 savaş uçağı, dakikada 1 ton yakıt! Türkiye’nin havadaki gücüne güç katıyor

Başta F-16 ve F-4 savaş uçakları ile Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı olmak üzere çok sayıda hava aracına KC-135R tipi tanker uçakla yakıt ikmali yapabilen filo, Türk Hava Kuvvetlerinde, Türk mitolojisinde kimsesiz bir çocuğu büyüttüğüne inanılan dişi kurt Asena'ya atıfla verilen "Asenalar" çağrı koduyla biliniyor.

Tek uçuşta 20 savaş uçağı, dakikada 1 ton yakıt! Türkiye’nin havadaki gücüne güç katıyor

Zorlu görev öncesi yaptıkları toplantıda, kullanacakları güzergahtan ikmal yapılacak uçakların özelliklerine kadar operasyonu en ince ayrıntısına kadar ele alan ekip, tanker uçakta yapılan hummalı hazırlığın ardından yaklaşık 100 ton yakıtla 10. Tanker Üs Komutanlığından havalanıyor.

Tek uçuşta 20 savaş uçağı, dakikada 1 ton yakıt! Türkiye’nin havadaki gücüne güç katıyor

TEK HAVALANMADA 20 SAVAŞ UÇAĞINA YAKIT VEREBİLİYORLAR
Çoğunlukla yerden yaklaşık 20-40 bin feet yükseklikte gerçekleştirilen buluşmada, destek sağlanacak uçak, hava sıcaklığı, rüzgar, hız, yükseklik gibi çok sayıda detayın telsiz konuşmalarında hesaplanmasının ardından tanker uçağın arkasına yanaşılıyor.

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