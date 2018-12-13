Fırat'ın doğusuna operasyon nasıl düzenlenecek? İşte operasyonun şifreleri

Tal Abyad'ın karşısındaki Akçakale'den cep harekâtı için giriş yapılması bir başka seçenek olarak değerlendiriliyor. Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na bağlı zırhlı birlikler bu bölgeye kaydırılmıştı. Sevkıyat dün de devam etti. TSK, Zor Mağar'dan sonra 1 Kasım'da en yoğun top atışını bu bölgeye yapmış ve 10 PYD/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmişti. ABD'nin bu bölgede kurduğu gözlem noktası bulunuyor. Gözlem noktasında PYD/YPG'liler olduğu da ileri sürülmüştü.