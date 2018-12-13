Fırat'ın doğusuna operasyon nasıl düzenlenecek? İşte operasyonun şifreleri
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fırat Nehri'nin doğusuna harekatın birkaç gün içinde başlayacağını açıklamasının ardından gözler bölgeye çevrildi. Peki Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilecek operasyon nasıl düzenlenecek? İşte Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilecek olan operasyonun şifreleri...
Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek için hazırlıklarını tamamladı. Beklenen operasyon birkaç gün içerisinde başlayacak. Operasyon sinyalini Savunma Sanayi Zirvesi'nde Başkan Erdoğan verdi. Peki Fırat'ın doğusuna operasyon nasıl gerçekleştirilecek? Fırat'ın doğusuna operasyon nereden başlayacak? Fırat'ın doğusuna operasyon noktasında hangi terör odakları var? İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sinyalini verdiği operasyonla ilgili tüm detaylar…
Günlerdir devam eden TSK unsurlarının hareketliliği dün de devam etti. Tunceli, Denizli ve Tatvan komando tugaylarından birlikler sınır hattına gönderildi. Özellikle ABD'nin gözlem noktası kurduğu Tel Abyad'ın karşısındaki Şanlıurfa-Akçakale'ye tank, zırhlı araç ve personel sevkıyatı sürerken, sınır birlikleri de her an harekâta başlayacak şekilde teyakkuza geçirildi.
YUMUŞATMA VE CEP HAREKÂTI
Yetkililer ve askeri uzmanlar Fırat'ın doğusuna yönelik harekâtla ilgili şu seçenekler üzerinde duruyor: Hat çok uzun olduğu için (yaklaşık 500 kilometre) hattın tamamı üzerinde topyekûn bir harekâta ihtimal verilmiyor. Ancak Türkiye'den Suriye'ye sınır girişinin olduğu belirli yerlerden 'cep harekâtı' yapılabilir. Kara birliklerinin girişinden önce hava taarruzları ve top atışlarıyla terör mevzileri vurularak 'yumuşatma atışlarına' öncelik verilir.
Tal Abyad'ın karşısındaki Akçakale'den cep harekâtı için giriş yapılması bir başka seçenek olarak değerlendiriliyor. Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na bağlı zırhlı birlikler bu bölgeye kaydırılmıştı. Sevkıyat dün de devam etti. TSK, Zor Mağar'dan sonra 1 Kasım'da en yoğun top atışını bu bölgeye yapmış ve 10 PYD/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmişti. ABD'nin bu bölgede kurduğu gözlem noktası bulunuyor. Gözlem noktasında PYD/YPG'liler olduğu da ileri sürülmüştü.