Yüksek güçlü lazer hedefleri 12den vurdu! İşte Türkiyenin yeni nesil yerli silahları

Yüksek güçlü lazer hedefleri 12'den vurdu! İşte Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle Kırıkkale'de yüksek güçlü lazer saha test alanında yapılan test başarıyla sonuçlandırıldı.
Erdoğan, savunma sanayi ve yerli teknoloji çalışmalarından bir başka özgün ürününün de TÜBİTAK BİLGEM tarafından yürütülen "Yüksek Güçlü Lazer Sistemi Geliştirilmesi", kısa adıyla "Işın Projesi" olduğunu aktararak, canlı yayında sistemin test edilmesi emrini verdi.
20 kilovatlık milli lazer silah ile 1.5 kilometre mesafedeki 3mm kalınlığında çelik hedefi tahrip edildi.
ATAK HELİKOPTERİ
Türkiye'nin yerli üretimi taarruz ve taktik keşif helikopteri 'Atak' için ilk adım 1995 yılında atılmıştı.
İtalyan AgustaWestland, TUSAŞ ve ASELSAN ortaklığında geliştirilen ATAK T-129 helikopteri ilk uçuşunu İtalya'da AgustaWestland tesislerinde 28 Eylül 2009 tarihinde gerçekleştirdi.