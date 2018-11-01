Yüksek güçlü lazer hedefleri 12'den vurdu! İşte Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle Kırıkkale'de yüksek güçlü lazer saha test alanında yapılan test başarıyla sonuçlandırıldı.

1 Kasım 2018 Perşembe, 12:07:52 Güncelleme: 12:51:40
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Yüksek güçlü lazer hedefleri 12den vurdu! İşte Türkiyenin yeni nesil yerli silahları

Erdoğan, savunma sanayi ve yerli teknoloji çalışmalarından bir başka özgün ürününün de TÜBİTAK BİLGEM tarafından yürütülen "Yüksek Güçlü Lazer Sistemi Geliştirilmesi", kısa adıyla "Işın Projesi" olduğunu aktararak, canlı yayında sistemin test edilmesi emrini verdi.

20 kilovatlık milli lazer silah ile 1.5 kilometre mesafedeki 3mm kalınlığında çelik hedefi tahrip edildi.

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Yüksek güçlü lazer hedefleri 12den vurdu! İşte Türkiyenin yeni nesil yerli silahları

TÜRKİYE'NİN YENİ NESİL YERLİ SİLAHLARI

Gelişen teknoloji hayatımızın her alanına nüfus etmek ile birlikte silah endüstrisini de baştan başa yeniliyor. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kullanılan yerli teknoloji ürünü olan silahlar...

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Yüksek güçlü lazer hedefleri 12den vurdu! İşte Türkiyenin yeni nesil yerli silahları

ATAK HELİKOPTERİ

Türkiye'nin yerli üretimi taarruz ve taktik keşif helikopteri 'Atak' için ilk adım 1995 yılında atılmıştı.

İtalyan AgustaWestland, TUSAŞ ve ASELSAN ortaklığında geliştirilen ATAK T-129 helikopteri ilk uçuşunu İtalya'da AgustaWestland tesislerinde 28 Eylül 2009 tarihinde gerçekleştirdi.

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Yüksek güçlü lazer hedefleri 12den vurdu! İşte Türkiyenin yeni nesil yerli silahları

TSK'nın son yıllarda envanterine kattığı T 129 ATAK helikopteri, hem tarruz hem de taktik keşiflerinde kullanılıyor.

ATAK helikopteri, tamamen yerli imkanlarla üretilen silah ve güç sistemlerine sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.

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Yüksek güçlü lazer hedefleri 12den vurdu! İşte Türkiyenin yeni nesil yerli silahları

Türk yapımı lazer güdümlü Cirit füzesi ve uzun menzili Mızrak tanksavar füzesi ATAK'ın silahları arasında yer alıyor.

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