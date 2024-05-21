Tek canlı, bir gün hamamböceği, akrep ya da insan olmayabilir! Dünya üzerinde yaşayan son canlı o olacak

Oxford ve Harvard Üniversiteleri tarafından yapılan yeni bir araştırma, dünyanın en dayanıklı canlısını belirledi ve bu şaşırtıcı sonuç bilim dünyasında büyük ilgi uyandırdı. Araştırmaya göre, mikroskobik boyutlarda olan tardigradlar, dünyanın sonuna kadar hayatta kalabilme yeteneğine sahipler. Bu küçük ama olağanüstü dayanıklı canlılar, sadece birkaç milimetre boyutlarında olmalarına rağmen, yaşam koşullarına karşı inanılmaz bir direnç gösteriyorlar.
Dünya, yaklaşık 3,7 milyar yıldır hayatı barındırıyor. Ancak, gezegenimizde yaşamın devam edebileceği tek canlı, bir gün hamamböceği, akrep ya da insan olmayabilir. Tardigradlar, aşırı sıcaklıklara, yüksek basınca, radyasyona ve hatta vakum ortamlarına dayanabiliyorlar. Bu özellikleri sayesinde, dünyanın en zor koşullarında bile hayatta kalabiliyorlar. Araştırmacılar, tardigradların bu olağanüstü dayanıklılığının sırrını çözmek için çeşitli deneyler ve analizler yaptılar. Bu süreçte, tardigradların hücre yapılarının ve biyolojik süreçlerinin incelenmesi, onların nasıl bu kadar dayanıklı olduklarını anlamamıza yardımcı oldu.
Dünya, beş büyük kitlesel yok oluşa şahit oldu ve her biri türlerin en az yüzde 75'ini yok etti. En felaketli olanı, yaklaşık 250 milyon yıl önce gerçekleşen Permiyen yok oluş olayıydı ve büyük volkanik patlamalar sonucunda tüm türlerin yaklaşık yüzde 90'ını yok etti. Ancak yaşam, milyonlarca yıl sonra yeniden dengelenerek gelişmeye devam etti.