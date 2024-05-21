Tek canlı, bir gün hamamböceği, akrep ya da insan olmayabilir! Dünya üzerinde yaşayan son canlı o olacak

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Dünya, yaklaşık 3,7 milyar yıldır hayatı barındırıyor. Ancak, gezegenimizde yaşamın devam edebileceği tek canlı, bir gün hamamböceği, akrep ya da insan olmayabilir. Tardigradlar, aşırı sıcaklıklara, yüksek basınca, radyasyona ve hatta vakum ortamlarına dayanabiliyorlar. Bu özellikleri sayesinde, dünyanın en zor koşullarında bile hayatta kalabiliyorlar. Araştırmacılar, tardigradların bu olağanüstü dayanıklılığının sırrını çözmek için çeşitli deneyler ve analizler yaptılar. Bu süreçte, tardigradların hücre yapılarının ve biyolojik süreçlerinin incelenmesi, onların nasıl bu kadar dayanıklı olduklarını anlamamıza yardımcı oldu.