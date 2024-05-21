Türkiye'de en çok hangi şehirden vatandaş yaşıyor? 81 ilde A'dan Z'ye hemşehri sayıları ortaya çıktı

Türkiye'nin demografik yapısı farklı şehirlerden göç eden insanların bir araya gelmesiyle oldukça renkli ve zengin bir mozaik oluşturuyor. Ülke genelinde birçok şehir, kendi nüfusundan daha fazla insanı başka illerde ağırlıyor. Peki, Türkiye'de en çok nereli var? Bu sorunun yanıtı, şehirler arası göç hareketlerinin izlenmesiyle ortaya çıkıyor. İşte Türkiye'nin en kalabalık göçmen nüfusuna sahip şehirleri ve bu şehirlerin demografik yapısına dair detaylar!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülke genelinde kütüğü bulunanların yaşadığı yerler incelendiğinde, dikkat çekici bir durum ortaya çıkıyor. 81 ilde A'dan Z'ye hemşehri sayıları ortaya çıktı. İşte Türkiye'de öne çıkan o 15 il!
SİVAS
Toplam Kütük Sayısı: 1.976.586
İstanbul'da Yaşayan: 765.784 (%38,74)