Tehditlere karşı yerli kalkan!
18 Temmuz 2018 Çarşamba, 13:44:53 Güncelleme: 13:56:43
Tehditlere karşı yerli kalkan!
Tehditlere karşı yerli kalkan!
Tehditlere karşı yerli kalkan!
Miğfer, yelek, kalkan, göğüs plakası gibi son teknoloji kişisel koruma ekipmanlarına imza atan şirket, araç koruma alanında ise parçacık kalkanı ve eklemeli zırhta özgün çözümlerle araç üreticilerine hizmet veriyor. Tank modernizasyonu projeleri de dahil, birçok zırhlı araç platformunda CES'in ürünleri kullanılıyor.
Tehditlere karşı yerli kalkan!
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