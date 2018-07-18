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Tehditlere karşı yerli kalkan!

18 Temmuz 2018 Çarşamba, 13:44:53 Güncelleme: 13:56:43
Tehditlere karşı yerli kalkan!
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Tehditlere karşı yerli kalkan!

Savunma sanayisindeki yerlileştirme çabası zırh teknolojilerinde de yoğun olarak sürüyor. Bu alanda Türkiye'de geliştirilen ürünlerin sayısı hızla artarken, yakın zaamanda zırh malzemelerin de ülkede üretilmesi amaçlanıyor.

Tehditlere karşı yerli kalkan!
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Tehditlere karşı yerli kalkan!

Savunma sanayisinde askeri hava araçları için kompozit parçalar imal eden CES İleri Kompozit ve Savunma Teknolojileri AŞ, bugüne kadar büyük ölçüde dışarıdan alınan balistik ürünleri milli ve yerli olarak üretiyor.

Tehditlere karşı yerli kalkan!
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Tehditlere karşı yerli kalkan!

Miğfer, yelek, kalkan, göğüs plakası gibi son teknoloji kişisel koruma ekipmanlarına imza atan şirket, araç koruma alanında ise parçacık kalkanı ve eklemeli zırhta özgün çözümlerle araç üreticilerine hizmet veriyor. Tank modernizasyonu projeleri de dahil, birçok zırhlı araç platformunda CES'in ürünleri kullanılıyor.

Tehditlere karşı yerli kalkan!
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Tehditlere karşı yerli kalkan!

CES Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin son birkaç yılda yaptığı çalışmalar ve Ar-Ge faaliyetleriyle yurt dışından temin edilen birçok kompozit zırhı yerlileştirmeyi başardığını söyledi.

Tehditlere karşı yerli kalkan!
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Tehditlere karşı yerli kalkan!

Modernize edilen zırhlı araçlarda "parçacık kalkanı" denilen kompozit zırh sistemi kullandıklarını anlatan Şentürk, araçların balistik koruma seviyesini artırmak için de eklemeli zırh çözümleri geliştirip, bunları yerli olarak ürün gamına kattıklarını ifade etti.

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