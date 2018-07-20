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Resmi Gazete'de yayımlandı! Eski Bakanların yeni görevleri belli oldu

19 Temmuz 2018 Perşembe, 09:58:20 Güncelleme: 15:56:14
Resmi Gazete'de yayımlandı! Eski Bakanların yeni görevleri belli oldu
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Resmi Gazetede yayımlandı! Eski Bakanların yeni görevleri belli oldu

TBMM komisyonları üyeliklerine yapılan seçime dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Eski Bakanların yeni görevleri belli oldu
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Resmi Gazetede yayımlandı! Eski Bakanların yeni görevleri belli oldu

Buna göre, Genel Kurulun 16 Temmuz tarihli 6. birleşiminde yapılan seçim sonucunda, Anayasa Komisyonu Başkanlığına AK Parti'den Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Başkanvekilliğine Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Sözcülüğe Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Katipliğe Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Eski Bakanların yeni görevleri belli oldu
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Resmi Gazetede yayımlandı! Eski Bakanların yeni görevleri belli oldu

İşte verilen yeni görevler:

Resmi Gazete'de yayımlandı! Eski Bakanların yeni görevleri belli oldu
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Resmi Gazetede yayımlandı! Eski Bakanların yeni görevleri belli oldu

Adalet Komisyonu Başkanlığına AK Parti'den Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Başkanvekilliğine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Sözcülüğe Konya Milletvekili Gülay Samancı, Katipliğe Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur seçildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Eski Bakanların yeni görevleri belli oldu
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Resmi Gazetede yayımlandı! Eski Bakanların yeni görevleri belli oldu

Milli Savunma Komisyonunun Başkanı AK Parti'den Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Başkanvekili Bursa Milletvekili Refik Özen, Sözcüsü İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Katibi ise Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu oldu.

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