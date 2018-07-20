Resmi Gazetede yayımlandı! Eski Bakanların yeni görevleri belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Eski Bakanların yeni görevleri belli oldu
19 Temmuz 2018 Perşembe, 09:58:20 Güncelleme: 15:56:14
Resmi Gazete'de yayımlandı! Eski Bakanların yeni görevleri belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı! Eski Bakanların yeni görevleri belli oldu
Buna göre, Genel Kurulun 16 Temmuz tarihli 6. birleşiminde yapılan seçim sonucunda, Anayasa Komisyonu Başkanlığına AK Parti'den Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Başkanvekilliğine Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Sözcülüğe Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Katipliğe Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz getirildi.
Resmi Gazete'de yayımlandı! Eski Bakanların yeni görevleri belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı! Eski Bakanların yeni görevleri belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı! Eski Bakanların yeni görevleri belli oldu
Milli Savunma Komisyonunun Başkanı AK Parti'den Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Başkanvekili Bursa Milletvekili Refik Özen, Sözcüsü İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Katibi ise Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu oldu.
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