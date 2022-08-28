HAVA DURUMU | Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere yağış uyarısı!
Hava nasıl olacak? sorusu geçtiğimiz hafta birçok ilde yaşanan sel felaketinden sonra cevabı en çok aranan konulardan oldu. Daha düne kadar İstanbul'da yağan yağmur yerini güneşli ve sıcak havaya bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış beklenirken ülkemizin diğer illerinde hava sıcaklıkları artacak. Peki yarın hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
Geçtiğimiz hafta İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış meydana gelmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve AFAD'dan uyarı üstüne uyarı yapılmış, İstanbul Esenyurt'ta bazı ev ve işyerleri sular altında kalmıştı. Yeni haftaya başlamadan önce vatandaşın merak ettiği soru "Hava nasıl olacak?" oldu. Meteoroloji'nin son haritasına göre yarından itibaren Doğu Karadeniz'de yağış beklenirken ülkenin genelinde hava sıcaklıkları artacak.
ANKARA'DA ALARM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta Ankara'nın kuzey ve batısında kısa süreli gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Bilecik ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 36°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Denizli dışında bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimleri öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunda kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Karabük'ün güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz Bölümü ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 35°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇORUM °C, 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık