HAVA DURUMU | Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den o illere yağış uyarısı!

ANKARA'DA ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta Ankara'nın kuzey ve batısında kısa süreli gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Bilecik ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 36°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu