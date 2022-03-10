Tecrübeli ekipler sahada! Cumhurbaşkanlığı'ndan İstanbul için Kar Yağışı Pozisyon Belgesi: İşte madde madde alınan tedbirler
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul'u etkisi altına alacak olan yoğun kar yağışı ile ilgili bir açıklama yayımladı. "Kar Yağışı Pozisyon Belgesi" başlığıyla yayımlanan açıklamada "Devletimiz tüm birimleri ile koordinasyon içerisinde gerekli tedbirleri almıştır" ifadelerine yer verildi. İşte İstanbul'un kar sınavı öncesi alınan tedbirler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü ilk saatlerden itibaren Doğu Anadolu'da görülecek karla karışık yağmur ve kar yağışının, Elazığ ve Tunceli'nin yüksekleri ile Erzincan, Muş, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Kars, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Şırnak'ın doğusu ve Hakkari'de kuvvetli, yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.
"DEVLETİMİZ TÜM BİRİMLERİ İLE GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDI"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yurdu etkisi altına alacak soğuk havası ve kar yağışı ile ilgili bir bildiri yayımladı.
İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanan bildiride, "İstanbul ve çevresinde beklenen yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşullarına karşı devletimiz tüm birimleri ile koordinasyon içerisinde gerekli tedbirleri almıştır" ifadelerine yer verildi.
İşte o paylaşımlar;