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Tecrübeli ekipler sahada! Cumhurbaşkanlığı'ndan İstanbul için Kar Yağışı Pozisyon Belgesi: İşte madde madde alınan tedbirler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul'u etkisi altına alacak olan yoğun kar yağışı ile ilgili bir açıklama yayımladı. "Kar Yağışı Pozisyon Belgesi" başlığıyla yayımlanan açıklamada "Devletimiz tüm birimleri ile koordinasyon içerisinde gerekli tedbirleri almıştır" ifadelerine yer verildi. İşte İstanbul'un kar sınavı öncesi alınan tedbirler...

10.03.2022 00:38 - Son Güncelleme: 10.03.2022 00:51
Tecrübeli ekipler sahada! Cumhurbaşkanlığı’ndan İstanbul için Kar Yağışı Pozisyon Belgesi: İşte madde madde alınan tedbirler

Marmara başta olmak üzere Türkiye yeni bir kar fırtınasıyla karşı karşıya. 10 Mart Perşembe günü Sibirya'dan gelecek olan Aybar kar fırtınasının 3 gün sürmesi bekleniyor.

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Tecrübeli ekipler sahada! Cumhurbaşkanlığı’ndan İstanbul için Kar Yağışı Pozisyon Belgesi: İşte madde madde alınan tedbirler

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü ilk saatlerden itibaren Doğu Anadolu'da görülecek karla karışık yağmur ve kar yağışının, Elazığ ve Tunceli'nin yüksekleri ile Erzincan, Muş, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Kars, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Şırnak'ın doğusu ve Hakkari'de kuvvetli, yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Tecrübeli ekipler sahada! Cumhurbaşkanlığı’ndan İstanbul için Kar Yağışı Pozisyon Belgesi: İşte madde madde alınan tedbirler

Güneydoğu Anadolu'da ise kuvvetli yağış bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanağın Adıyaman, Siirt, Şırnak ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman illerinin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Yağışların, cuma günü zamanla etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Tecrübeli ekipler sahada! Cumhurbaşkanlığı’ndan İstanbul için Kar Yağışı Pozisyon Belgesi: İşte madde madde alınan tedbirler

İSTANBUL'A 40 CM KAR YAĞABİLİR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Emin Birpınar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul'a 40 cm KAR yağabilir. Dikkat!…" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli ekipler sahada! Cumhurbaşkanlığı’ndan İstanbul için Kar Yağışı Pozisyon Belgesi: İşte madde madde alınan tedbirler

"DEVLETİMİZ TÜM BİRİMLERİ İLE GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDI"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yurdu etkisi altına alacak soğuk havası ve kar yağışı ile ilgili bir bildiri yayımladı.

İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanan bildiride, "İstanbul ve çevresinde beklenen yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşullarına karşı devletimiz tüm birimleri ile koordinasyon içerisinde gerekli tedbirleri almıştır" ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşımlar;

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