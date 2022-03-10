İstanbul'da Aybar esareti! Güne kar yağışı ile uyanan İstanbullu yine çile çekti! İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?
Meteoroloji, AKOM ve Valiliğin uyarılarının ardından İstanbullular bu sabah güne kar yağışı ile uyandı. 5 dakika içerisinde beyaza bürünen İstanbul'a işe gitmek için yola çıkanlar yine zorluk yaşadı. Peki İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? İşte detaylar
10.03.2022 09:03 - Son Güncelleme: 10.03.2022 09:03
MAHMUTBEY
İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, TEM Otoyolu Mahmutbey'de de trafiğe neden oldu.
Sabah saatlerinden etkisini attırarak devam eden kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaştı. E-5 Güzelyurut mevkii Metrobüst üst geçit karla kaplandı.