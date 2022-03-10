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Haberler Güncel İstanbul'da Aybar esareti! Güne kar yağışı ile uyanan İstanbullu yine çile çekti! İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

İstanbul'da Aybar esareti! Güne kar yağışı ile uyanan İstanbullu yine çile çekti! İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

Meteoroloji, AKOM ve Valiliğin uyarılarının ardından İstanbullular bu sabah güne kar yağışı ile uyandı. 5 dakika içerisinde beyaza bürünen İstanbul'a işe gitmek için yola çıkanlar yine zorluk yaşadı. Peki İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? İşte detaylar

10.03.2022 09:03 - Son Güncelleme: 10.03.2022 09:03
İstanbul’da Aybar esareti! Güne kar yağışı ile uyanan İstanbullu yine çile çekti! İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek?

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor.

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İstanbul’da Aybar esareti! Güne kar yağışı ile uyanan İstanbullu yine çile çekti! İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek?

E-5 karayolu Güzelyurt mevkii Metrobüs üst geçitte beyaz örtü ile kaplandı.

İstanbul’da Aybar esareti! Güne kar yağışı ile uyanan İstanbullu yine çile çekti! İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek?

MAHMUTBEY
İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, TEM Otoyolu Mahmutbey'de de trafiğe neden oldu.

İstanbul’da Aybar esareti! Güne kar yağışı ile uyanan İstanbullu yine çile çekti! İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek?

Yağışın etkili olması ile birlikte Mahmutbey Edirne istikametinde araç trafiği yan yol üzerine verildi. Otoyoldan kar küreme araçlarının da geçtiği ve bazı vatandaşların servis araçlarına yol kenarında bindiği görüldü.

İstanbul’da Aybar esareti! Güne kar yağışı ile uyanan İstanbullu yine çile çekti! İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek?

Sabah saatlerinden etkisini attırarak devam eden kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaştı. E-5 Güzelyurut mevkii Metrobüst üst geçit karla kaplandı.

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