İstanbul'da kar bastırdı: 1987 kışı geri mi geliyor? 1987 kışında neler yaşandı?
İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Alınan bilgiye göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün gece saatlerinden itibaren kentte beklendiğini duyurduğu kar yağışı, şehrin bazı bölgelerinde başladı. Kar yağışı, Arnavutköy'e bağlı Hadımköy İstanbul Caddesi, İstanbul Havalimanı yolu ile Silivri, Çatalca, Bahçelievler ve Zeytinburnu'nun bazı kesimlerinde belli aralıklarla etkili oluyor. Yağışların etkisini artırmasının ardından "1987 kışı" da yeniden gündeme geldi. Aybar fırtınasının 1987 kışını geçebileceği konuşuluyor. Peki 1987 kışında neler yaşanmıştı?
Son dakika haberi... İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Alınan bilgiye göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün gece saatlerinden itibaren kentte beklendiğini duyurduğu kar yağışı, şehrin bazı bölgelerinde başladı.
Kar yağışı, Arnavutköy'e bağlı Hadımköy İstanbul Caddesi, İstanbul Havalimanı yolu ile Silivri, Çatalca, Bahçelievler ve Zeytinburnu'nun bazı kesimlerinde belli aralıklarla etkili oluyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava nedeniyle hafta ortasına kadar aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, 9 Mart Çarşamba yüksek kesimlerde, 10 Mart Perşembe kent genelinde karla karışık yağmur ve kar şekline dönerek, hafta başına kadar zaman zaman kuvvetli olacağı uyarısında bulunmuştu.
İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise hafta başında etkisini gösteren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının, nemin de etkisiyle yağışa dönüşeceğini, ocak ayında görülen kar kalınlıklarına ulaşılabileceğini belirtmişti.
1987 FIRTINASI YENİDEN GÜNDEMDE
Perşembe günü başlaması gereken kar fırtınasının 1987 kışı gibi olabileceği konuşuluyor. Yurdu etkisi altına alması beklenen Aybar fırtınası İstanbul'un geçirdiği sert kışları hatırlattı. Peki 1987 yılının Mart ayında neler olmuştu?
İstanbullular, 1987 yılında yaşanan efsane kar yağışını hâlâ unutamıyor. O günlere şahit olanlar, yolların kapanması dolayısıyla ev ve işyerlerine yürüyerek gittiğini, su şebekesinin donması dolayısıyla suların akmadığı, elektriklerin kesildiğini dost meclislerinde sıkça anlatıyor. İstanbul'un yakın zamanda gördüğü en büyük kar fırtınası olan 1987 kışı, gazete manşetlerine 'Beyaz Felç' olarak yansımıştı.