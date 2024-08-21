TCG Kınalıada Korveti Japonya görevi sonrası yurda döndü! 4,5 ay sonra vuslata demir attılar

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında çıktığı Japonya seyrini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, İzmir'e döndü.
4,5 AY SONRA VUSLATA DEMİR ATTILAR
Türk Deniz Kuvvetlerinin görünürlüğünü artırmak, milli platformları tanıtmak ve liman ziyareti icra edilecek ülkelerle ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla 8 Nisan'da uğurlanan TCG Kınalıada, 4 ay 16 günlük seyrinin ardından geldiği Foça Deniz Üs Komutanlığı'ndaki Leventler Limanı'nda törenle karşılandı.
140 PERSONEL KOMUTANLARI SELAMLADI
Korvetin limana aborda olması sırasında limandaki diğer gemiler silistrelerle selamlama yaptı. Korvetteki 140 personel de tören alanına inerek komutanları selamladı.