Ankara’da maymun çiçeği karantinası mı var? Sağlık Bakanlığı iddiayı yalanladı

Dünyada maymun çiçeği alarmı yaşanıyor. CHP'nin yayın organlarından Sözcü, Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi ile Bilkent Şehir Hastanesi 'nde 4 kişinin maymun çiçeği hastalığına yakalandığı ve karantinaya alındığı iddia etti.

Ankara'da maymun çiçeği karantinası mı var?

Sözcü, 3 M Çiçeği hastalığı şüphelisinin de 21 Ağustos'ta Bilkent Şehir Hastanesi 'nde karantinaya alındığı iddia etti. Sağlık Bakanlığı yetkilileri Sözcü'nün iddiasını yalanladı.

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Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklamada, "Ankara'daki hiçbir sağlık tesisimizde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hastamız bulunmamaktadır. Bu tür iddialar, gereksiz bir panik ortamı yaratmaya yönelik asılsız bilgilerdir." denildi.