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Ankara’da maymun çiçeği karantinası mı var? Sağlık Bakanlığı iddiayı yalanladı

CHP'nin yayın organlarından Sözcü, Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi ile Bilkent Şehir Hastanesi'nde 4 kişinin maymun çiçeği hastalığına yakalandığı ve karantinaya alındığı iddia etti. Sağlık Bakanlığı yetkilileri iddiayı yalanlarken Türkiye'de maymun çiçeği vakasının olmadığını açıkladı.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 12:12 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 12:48
Ankara’da maymun çiçeği karantinası mı var? Sağlık Bakanlığı iddiayı yalanladı 1

Dünyada maymun çiçeği alarmı yaşanıyor. CHP'nin yayın organlarından Sözcü, Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi ile Bilkent Şehir Hastanesi'nde 4 kişinin maymun çiçeği hastalığına yakalandığı ve karantinaya alındığı iddia etti.

Ankara’da maymun çiçeği karantinası mı var? Sağlık Bakanlığı iddiayı yalanladı 2

SÖZCÜ'NÜN İDDİASI YALAN ÇIKTI

Sözcü, 3 M Çiçeği hastalığı şüphelisinin de 21 Ağustos'ta Bilkent Şehir Hastanesi'nde karantinaya alındığı iddia etti. Sağlık Bakanlığı yetkilileri Sözcü'nün iddiasını yalanladı.

Ankara'da maymun çiçeği karantinası mı var?

Ankara’da maymun çiçeği karantinası mı var? Sağlık Bakanlığı iddiayı yalanladı 3

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklamada, "Ankara'daki hiçbir sağlık tesisimizde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hastamız bulunmamaktadır. Bu tür iddialar, gereksiz bir panik ortamı yaratmaya yönelik asılsız bilgilerdir." denildi.

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