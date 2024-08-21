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Şehit Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk son yolcuğuna uğurlandı... Törene kimler katıldı

Irak'ın kuzeyinde, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'nın tuzakladığı EYP infilak etmesi sonucu yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, Ankara'da ebediyete uğurlandı. Şehit Muhammed Emin Önk'ün cenaze törenine kimler katıldı?

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 16:38 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 16:38
Şehit Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk son yolcuğuna uğurlandı... Törene kimler katıldı 1

Irak'ın kuzeyinde, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'nın tuzakladığı EYP infilak etmesi sonucu yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, Ankara'da ebediyete uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk son yolcuğuna uğurlandı... Törene kimler katıldı 2

Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, 3 Ağustos'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı EYP'nin infilak etmesi sonucu yaralandı.

Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Önk, dün(20 Ağustos) şehit oldu.

Şehit Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk son yolcuğuna uğurlandı... Törene kimler katıldı 3

ŞEHİT MUHAMMED EMİN ÖNK İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit Piyade Uzman Çavuş Önk için öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyasiler de katıldı.

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