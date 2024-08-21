Şehit Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk son yolcuğuna uğurlandı... Törene kimler katıldı

Irak 'ın kuzeyinde, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'nın tuzakladığı EYP infilak etmesi sonucu yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk , Ankara'da ebediyete uğurlandı.

Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Önk, dün(20 Ağustos) şehit oldu.

Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk , 3 Ağustos'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı EYP'nin infilak etmesi sonucu yaralandı.

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ŞEHİT MUHAMMED EMİN ÖNK İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit Piyade Uzman Çavuş Önk için öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyasiler de katıldı.