HAVA DURUMU | Deprem bölgesinde bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den flaş uyarı! Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep...
Son dakika hava durumu.... Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7'lik depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken 10 ilde havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu'da havanın çok bulutlu, yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı geçmesi bekleniyor. Deprem bölgesinde sıcaklıkların en düşük sıfırın altında 4, en yüksek 11 derece olması öngörülüyor.
Yurt genelinin çok bulutlu ve Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları dışında kalan yerlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, kuzey ve doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen deprem bölgesinde bugün beklenen hava durumu şöyle;
Kahramanmaraş, çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kar yağışı, gün boyu kuzey ve kuzeybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar bekleniyor. En düşük 1, en yüksek 3 derecek.