HAVA DURUMU | Deprem bölgesinde bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den flaş uyarı! Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep...

Yurt genelinin çok bulutlu ve Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları dışında kalan yerlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.